Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Agnelli e Paratici hanno intenzione di costruire una squadra sempre più competitiva per vincere la Champions League, ma prima ci sarà da sfoltire la rosa. Un giocatore che potrebbe lasciare il club bianconero è Mario Mandzukic, reduce da una stagione piuttosto altalenante. Su di lui sarebbe molto forte l'interesse del Borussia Dortmund e del Bayern Monaco (per lui si tratterebbe di un sorprendente ritorno).

Un altro giocatore che starebbe per lasciare la Juventus è Joao Cancelo. Stando a quanto riporta il noto quotidiano torinese "Tuttosport", il Manchester City vorrebbe fortemente il terzino portoghese e sarebbe disposto ad offrire una cifra molto alta per garantirsi le sue prestazioni. Prima, però, il club britannico dovrà cedere Danilo, terzino brasiliano già offerto alla Juventus, che tuttavia ha rifiutato lo scambio.

Attenzione anche al Bayern Monaco, club che vorrebbe rifondare la squadra nella prossima stagione, dopo le partenze di Ribery e Robben, ma anche al Barcellona. Il club iberico sarebbe fortemente interessato all'ex giocatore dell'Inter. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime notizie sul calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, possibile scambio con il Barcellona per Joao Cancelo

Stando a quanto riporta la stampa iberica il Barcellona dovrebbe tentare l'assalto a Joao Cancelo, terzino lusitano della Juventus molto apprezzato dal tecnico del club blaugrana Ernesto Valverde.

La dirigenza bianconera valuta l'ex giocatore di Inter e Valencia tra i cinquantacinque e i sessanta milioni di euro e vorrebbe reinvestire solo una parte del ricavato dalla sua eventuale cessione, dal momento che in rosa ci sono già De Sciglio e Juan Cuadrado, utilizzato da Massimiliano Allegri proprio nel ruolo di Cancelo. Il Barcellona, però, potrebbe offrire come contropartita tecnica Nelson Semedo, terzino originario di Capo Verde di venticinque anni, già da tempo nel mirino del club bianconero.

La Juventus, dunque, potrebbe acconsentire a questo scambio di esterni. Un altro giocatore sul piede di partenza in casa Juventus è Gonzalo Higuain, che però non vorrebbe proseguire la sua carriera alla Roma. Su di lui, come riporta la "Gazzetta dello Sport", ci sono anche l'Atletico Madrid alcuni club cinesi, disposti a mettere sul piatto un ingaggio davvero molto alto per convincere l'attaccante sudamericano ad accettare la destinazione orientale.

Si attendono dunque ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime ore, anche se i tifosi bianconeri vorrebbero che Higuain resti a Torino.