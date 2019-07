L'Inter di Antonio Conte è pronta ad esordire nella prima amichevole estiva contro il Lugano: dirigenza e tifosi potranno osservare i primi acquisti, da Lazaro a Sensi fino ad arrivare a Barella. Come ufficializzato, la società di Suning non potrà contare su Mauro Icardi, che è ritornato a Milano in intesa con la società per motivi di recupero atletico, anche se alcuni addetti ai lavori hanno dichiarato come questa decisione sia l'ennesima conferma del rapporto non ideale fra l'Inter ed il giocatore.

L'argentino, come dichiarato sia dall'amministratore delegato Marotta che dal nuovo tecnico Conte, è ufficialmente sul mercato, come Nainggolan, anche se il centrocampista belga partirà con l'Inter nella tournée asiatica per disputare alcuni match di International Champions Cup. Cosa che non farà Icardi, che è destinato evidentemente a lasciare l'Inter prima della fine del Calciomercato estivo. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Sport Mediaset, potrebbe svilupparsi un clamoroso scambio fra Inter e Juventus che dovrebbe riguardare due punte, Icardi per l'appunto e Moise Kean.

Juve, possibile scambio con l'Inter

Secondo Sport Mediaset, Inter e Juventus potrebbero fare un clamoroso scambio di punte: Icardi a Torino e Kean a Milano. La punta italiana non riesce a trovare un'intesa sul rinnovo con i bianconeri, contratto in scadenza nel 2020 e come è noto ha sempre apprezzato l'Inter sin da bambino. Potrebbe quindi svilupparsi questa possibilità ma secondo il noto sito, l'Inter vorrebbe ulteriore cash per lo scambio, circa 20 milioni di euro.

La Juventus valuta intorno ai 30 milioni la sua punta, e l'Inter invece vorrebbe ricavare dalla cessione almeno 50 milioni di euro: ecco perché richiederebbe l'ulteriore cash. Di recente altre indiscrezioni confermavano della possibilità di un inserimento di Kean nella trattativa che dovrebbe portare De Ligt alla Juventus, ma la possibilità Inter potrebbe essere più apprezzata dalla punta della nazionale italiana. Per quanto riguarda Icardi, il giocatore avrebbe già un'intesa con la Juventus per un contratto di cinque anni a otto milioni di euro a stagione.

Il mercato della Juventus

In caso di arrivo di Icardi, potrebbero essere cedute altre punte, oltre a Kean: Gonzalo Higuain piace alla Roma che potrebbe presentare un'offerta alla Juventus per un prestito biennale e riscatto definito per un totale di 30 milioni di euro. Per quanto riguarda Mandzukic, la punta croata è apprezzata dal Borussia Dortmund, che vorrebbe offrire 15 milioni di euro ai bianconeri.

Si attendono novità per Federico Chiesa: al ritorno dalle vacanze il centrocampista offensivo si incontrerà con il proprietario della Fiorentina Commisso per decidere un'eventuale permanenza in Toscana o il trasferimento alla Juventus.