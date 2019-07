La Juventus attende l'arrivo a Torino del grande acquisto estivo. L'olandese de Ligt domani, 17 luglio, si sottoporrà alle visite mediche e, poi, nella giornata di giovedì dovrebbe essere presentato in maniera ufficiale. Intanto c'é stata la presentazione ufficiale di Aaron Ramsey che si è detto felice di essere approdato in un grandissimo club. Matthijs de Ligt alla Juventus costerà ben 70 milioni di euro.

Il difensore orange firmerà un contratto da 12 milioni di euro a stagione bonus compresi. Su Sportitalia ne ha parlato il direttore Michele Criscitiello che ha confermato l'arrivo di de Ligt e i tempi della presentazione. Per un nuovo bianconero, ci sono altri due giocatori che, invece, sembrano destinati a lasciare Torino: si tratta degli attaccanti Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain, quest'ultimo appena tornato dal prestito al Chelsea.

Mandzukic nel mirino dell'Everton

Mario Mandzukic con Maurizio Sarri potrebbe davvero finire ai margini del progetto, ecco perché la società potrebbe valutare la sua cessione. La Juventus lo avrebbe messo nella lista dei possibili partenti, cosi come Khedira, Cancelo ed altri giocatori. L'Everton nei giorni scorsi avrebbe offerto 30 milioni di euro per Moise Kean, ma il club campione d'Italia avrebbe rispedito al mittente la proposta.

Gli inglesi, secondo i rumors di mercato, avrebbero però tentato un altro tipo di approccio con la Juve, secondo il sito tuttojuve.com i Toffees avrebbero avanzato un'offerta da 15 milioni di euro, per cercare di portare Mario Mandzukic in Inghilterra. La punta croata nel recente passato aveva rinunciato alle offerte milionarie provenienti dalla Cina, adesso invece potrebbe accettare questa nuova sfida in Premier League. Per lui resta sempre viva l'ipotesi Bundesliga, con Bayern Monaco e Borussia Dortmund su tutte.

La questione Higuain

Sempre restando nel reparto avanzato, i bianconeri hanno da sistemare anche altri esuberi. Tra questi Gonzalo Higuain, sempre nel mirino della Roma. Petrachi per cercare di convincerlo a trasferirsi nella capitale, vorrebbe affidargli la fascia da capitano: un'investitura importante che potrebbe essere decisiva. Inoltre i giallorossi sarebbero pronti anche ad allungare il suo contratto, spalmando il suo attuale ingaggio da 7,5 milioni di euro a stagione.

La società di Pallotta potrebbe acquistarlo con la formula del prestito oneroso, con obbligo di riscatto ad un prezzo prefissato con la Juventus. L'argentino sostituirebbe Edin Dzeko nello scacchiere del nuovo tecnico Fonseca, il bosniaco resta infatti costantemente nei radar interisti. Conte lo vorrebbe nel suo reparto avanzato ed il club nerazzurro proverà fino all'ultimo giorno di mercato ad accontentare il tecnico salentino.

La sua partenza libererebbe il posto per Higuain. Il direttore sportivo della Roma reputa il Pipita un grandissimo bomber all'altezza di un certo Gabriel Batistuta.