Questi sono giorni molto intensi in casa Juventus visto che la società è al lavoro sul mercato mentre la squadra si prepara per il raduno estivo. La prima parte della preparazione si svolgerà a Torino e poi i bianconeri partiranno per la tournée asiatica. La Juve sta cercando di regalare a Maurizio Sarri giocatori molto importanti, uno su tutti Matthijs De Ligt. L'olandese ha scelto di vestire la maglia bianconera come ha annunciato il suo agente Mino Raiola.

Il difensore, classe 99, aspetta solo la chiamata decisiva per partire per Torino e spera che questa telefonata arrivi quanto prima. Proprio per accontentare Matthijs De Ligt, la distanza tra Ajax e Juventus si sarebbe accorciata: la volontà del club bianconero sarebbe quella di chiudere entro questa settimana. Inoltre, gli amici di Matthijs De Ligt hanno organizzato un party per salutare il difensore e la sua fidanzata Annekee Molenaar. La fidanzata del giocatore olandese è, dunque, pronta a trasferirsi a Torino.

Per questo motivo ls Molenaar avrebbe salutato le sue amiche a testimonianza del fatto che la trattativa che porterà De Ligt alla Juve sarebbe agli sgoccioli.

Per De Ligt sarebbe partito il countdown decisivo

La Juventus ha scelto di fare un grande investimento per rinforzare la sua difesa. Infatti, i bianconeri sanno che Giorgio Chiellini, fra qualche stagione, potrebbe appendere gli scarpini al chiodo e perciò la Vecchia Signora vuole avere un giocatore già pronto per sostituirlo.

Dunque Matthijs De Ligt sarà l'erede del capitano juventino: nel frattempo giocheranno insieme in modo che l'olandese possa aumentare la sua esperienza. Chiellini può essere considerato il maestro ideale per il ragazzo classe 99. Ormai sarebbe partito il countdown per vedere De Ligt con la maglia della Juve visto che le distanze con l'Ajax si stanno assottigliando. Perciò sembra essere solo una questione di giorni anche perché i campioni d'Italia sperano che De Ligt possa partire con la squadra per la tournée asiatica. Al momento, la distanza tra Ajax e Juventus sembra essere di 10 milioni di euro anche perché l'Ajax vorrebbe sempre 75 milioni. Lancieri sarebbero anche interessati a Moise Kean. L'attaccante classe 2000 ha diversi estimatori e non è detto che resti a Torino.

Agnelli è stato ad Ibiza

Ieri sui social sono circolate alcune foto che ritraevano Andrea Agnelli in viaggio verso Ibiza. Queste immagini che raffiguravano il presidente della Juventus hanno generato molte voci. Infatti, si pensava che Andrea Agnelli potesse andare ad Ibiza per parlare del futuro di Mauro Icardi. In realtà non era così e, stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport, il numero uno juventino era sull'isola delle Baleari solo per questioni familiari e non per questioni di mercato.

Icardi piace alla Juve ma il blitz di Agnelli ad Ibiza non avrebbe nulla a che fare con il futuro del bomber argentino. La Juve cerca un attaccante da regalare a Maurizio Sarri e sta valutando diversi profili. Infatti, sul taccuino di Fabio Paratici non c'è solo il nome di Mauro Icardi ma c'è anche quello di Romelu Lukaku. Sul belga ci sarebbe anche l'Inter e perciò potrebbe scatenarsi un vero e proprio duello di mercato fra bianconeri e nerazzurri.