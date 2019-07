La Juventus ha ufficialmente iniziato la preparazione estiva, successivamente partirà per la tourneé asiatica per disputare alcuni match dell'International Champions Cup. Di certo, vi è molto attesa per vedere la nuova Juventus di Maurizio Sarri, che è pronto a promuovere il suo gioco in una società importante e vincente come quella bianconera. A tal riguardo ha parlato a Radio Bianconera l'ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi, sottolineando come Maurizio Sarri sia un grande allenatore e che vi è molta attesa nel vedere come giocherà la Juventus del tecnico toscano.

Lo stesso Tacchinardi ha sottolineato come la Serie A quest'anno sarà molto più equilibrata rispetto allo scorso anno, per tanti motivi. Sicuramente il ritorno di Antonio Conte sarà un valore aggiunto per l'Inter, in quanto secondo Tacchinardi, il tecnico leccese è uno dei migliori tecnici al mondo. Inoltre anche il Napoli si sta rafforzando molto e se dovessero essere confermati gli arrivi di James Rodriguez ed Icardi, la società campana potrebbe fare il definitivo salto di qualità e lottare alla grande per la Serie A.

Tacchinardi sul ritorno di Buffon

Alessio Tacchinardi, oltre a parlare di Juventus ed Inter, si è soffermato anche sul ritorno in bianconero di Gianluigi Buffon, sottolineando come quella del portiere toscano sia una decisione giusta. Chiudere la carriera alla Juventus significa concludere il percorso professionale alla grande, inoltre potrebbe portare la juventinità all'ambiente bianconero e per i nuovi arrivati la sua figura può essere molto importante.

Inoltre, anche a livello tecnico dà molte garanzie. In merito invece al modulo possibile che potrebbe utilizzare Maurizio Sarri, secondo Tacchinardi, per valorizzare al massimo la rosa bianconera e quindi far giocare tutti, l'ideale è l'utilizzo del rombo a centrocampo e quindi il 4-3-1-2, con il trequartista in appoggio alle punte. Anche l'arrivo di De Ligt potrebbe essere molto importante per i bianconeri: incrementerebbe il livello tecnico della difesa bianconera, inoltre il giocatore potrebbe ulteriormente crescere avendo solo 20 anni e diventare uno dei riferimenti della Juventus del futuro.

Il mercato della Juventus

Oltre agli arrivi, la Juventus dovrà necessariamente pensare a qualche cessione pesante per sistemare i conti della società ma anche per poter investire ulteriormente sul mercato. I possibili indiziati a lasciare Torino sono diversi: Perin (piace ad alcune società portoghesi e alla Lazio) Joao Cancelo (interesse di Manchester City e Bayern Monaco), Matuidi, Khedira, Higuain (piace alla Roma), Mandzukic (Borussia Dortmund) e Kean, che potrebbe essere ceduto all'Ajax.