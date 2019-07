Da domani per la Juventus inizierà ufficialmente la stagione 2019/2020 con il ritiro estivo. Maurizio Sarri comincerà a dare le prime indicazioni in campo ai suoi nuovi giocatori, anche se il gruppo al completo lo avrà solo a fine mese quando è previsto il rientro dei sudamericani. Il tecnico, dunque, inizierà a lavorare alla Continassa, mentre la società proseguirà le trattative di mercato sia in entrata che in uscita.

In partenza ci sono parecchi giocatori, e Fabio Paratici sta cercando la sistemazione giusta per coloro che non rientrano nei piani di Maurizio Sarri.

Pubblicità

Pubblicità

Tra i maggiori indiziati a lasciare il club bianconero ci sarebbe Juan Cuadrado, anche se il suo futuro potrebbe dipendere direttamente da quello di Joao Cancelo.

Tanti giocatori in partenza

La Juventus ha una lunga lista di calciatori che potrebbero lasciare Torino. I nomi dei possibili partenti sono quelli di Sami Khedira, Mario Mandzukic, Joao Cancelo, Gonzalo Higuain, Blaise Matuidi e Juan Cuadrado. Quest'ultimo avrebbe ricevuto un'offerta molto importante dalla Cina, più precisamente dallo Shanghai Shenhua.

Pubblicità

Il colombiano, dunque, non è considerato incedibile, anche se non si può escludere a priori che possa essere confermato. Infatti il nuovo tecnico dei campioni d'Italia potrebbe pensare di schierare l'esterno sudamericano come terzino destro in caso di partenza di Joao Cancelo. Il portoghese è da tempo nel mirino del Manchester City, e se gli inglesi dovessero presentare un'offerta irrinunciabile, allora il numero 20 potrebbe partire.

Poi c'è il capitolo attaccanti: Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain non rientrerebbero nel progetto tecnico di Maurizio Sarri.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Soprattutto il "Pipita" non risulterebbe più indispensabile per l'organico della "Vecchia Signora", e per questo motivo la società vorrebbe cederlo. Higuain però la pensa diversamente, visto che vorrebbe convincere l'allenatore toscano a tenerlo con sé a Torino. Sul bomber argentino c'è la Roma, ma al momento l'ex Chelsea non sarebbe entusiasta di vestire la maglia giallorossa.

Mario Mandzukic invece è corteggiato dal Borussia Dortmund, e anche in questo caso bisognerà capire come evolverà la situazione.

La Juventus, infatti, vorrebbe prendere un nuovo numero 9 e per tale ragione sarebbe sulle tracce di Lukaku e Icardi.

In uscita dai bianconeri vengono segnalati anche Sami Khedira e Blaise Matuidi. Il francese alla fine potrebbe anche restare, mentre gli spazi per il tedesco sono ormai chiusi dai numerosi innesti in mezzo al campo. Per questo motivo, la sua avventura con la casacca bianconera sembra essere ormai giunta al capolinea.

Visite mediche per Romero

Oggi Cristian Romero ha sostenuto le visite mediche al JMedical.

Pubblicità

Il difensore argentino si è presentato questa mattina presso la struttura per sostenere i controlli di rito. Ma il centrale sudamericano non è stato l'unico ad arrivare alla struttura medica juventina, poiché vi si sono recati anche Pinsoglio, Szczesny, Ramsey e Douglas Costa. Costoro da domani saranno agli ordini di Maurizio Sarri per iniziare la preparazione.