La Juventus è partita per la tournée asiatica, dove sarà impegnata in alcuni match di International Champions Cup: la prima partita si disputerà domenica 21 luglio alle 13:30 ore italiane contro il Tottenham, successivamente ci sarà il match contro l'Inter mercoledì 24 luglio mentre l'ultima partita del torneo della Juventus è prevista il 10 agosto contro l'Atletico Madrid. Nel frattempo, la dirigenza bianconera continua a lavorare sul mercato, sia per piazzare alcuni esuberi della rosa bianconera (attualmente ci sono 27 giocatori, troppi se consideriamo che la lista Champions League richiede una registrazione di massimo 23 giocatori) sia per individuare quei giocatori in grado di incrementare il livello qualitativo della squadra.

Eventuali arrivi però saranno conseguenza delle cessioni: a rischio partenza sono Joao Cancelo, Khedira Matuidi, Higuain e Mandzukic. Secondo le ultime indiscrezioni, non sarebbe però da escludere un'offerta della Juventus per Paul Pogba: il possibile trasferimento sarebbe stato alimentato anche dalle parole di Mino Raiola, agente del francese e di De Ligt presente giovedì 18 luglio a Torino per la presentazione del nuovo difensore centrale della Juventus.

Possibile un'offerta al Manchester United

Sono le parole di Mino Raiola a dare ulteriori speranze ai tifosi bianconeri, che apprezzerebbero un ritorno di Paul Pogba alla Juventus. Come è noto infatti, il centrocampista francese è in uscita dal Manchester United ed interessa in particolar modo a Juventus e Real Madrid. Alcune indiscrezioni confermerebbero anche che il francese apprezzerebbe maggiormente il ritorno a Torino rispetto al trasferimento in Spagna.

Resta però difficile la trattativa, in quanto la società inglese chiede almeno 160 milioni di euro per il suo giocatore. Alcune voci di mercato dall'Inghilterra, esattamente dal 'The Sun', confermerebbero l'interesse del Manchester United per Demiral della Juventus ed eventualmente anche di Paulo Dybala, che potrebbero essere quindi inseriti nella trattativa che porterebbe Pogba a Torino. Un'indiscrezione che però in Italia non troverebbe conferme.

Si lavora al mercato in uscita: Cancelo, Khedira e Matuidi pronti a salutare

Resta quindi più un sogno che una possibilità concreta l'eventuale acquisto di Paul Pogba da parte della Juventus. L'esigenza principale dei bianconeri è quella di cedere alcuni prezzi pregiati sul mercato, prima eventualmente di investire. Joao Cancelo ad esempio, piace molto a diverse società europee ma la Juventus chiede almeno 60 milioni di euro per la sua cessione.

A centrocampo invece Khedira potrebbe decidere di considerare offerte dagli Stati Uniti, Turchia e Germania; Matuidi, invece, in caso di mancato rinnovo (il contratto scade nel 2020), potrebbe ritornare in Ligue 1.