La Juventus è stata sicuramente una delle protagoniste del mercato in questa sessione estiva, e considerando che manca un mese e mezzo alla fine del Calciomercato, è lecito attendersi ulteriori investimenti dalla società bianconera.

Attualmente però l'esigenza principale della dirigenza è quella di cedere qualche giocatore, essendo la rosa fin troppo ricca, con ben 27 calciatori, soprattutto considerando che la lista Champions League da presentare è di 23 giocatori.

I possibili indiziati a lasciare Torino sono diversi: si va da Joao Cancelo ai centrocampisti Khedira e Matuidi, mentre nel settore avanzato a rischiare la cessione sono Higuain e Mandzukic.

Proprio sul croato l'interesse di alcune società è notevole: su tutte il Borussia Dortmund, che potrebbe offrire alla Juventus 15 milioni di euro, ma anche in Cina alcune società sarebbero pronte a ricoprire d'oro la punta bianconera.

Di recente però si sarebbe aggiunta un'ulteriore società interessata alla punta: secondo il The Telegraph, l'Everton infatti potrebbe decidere di investire su Mario Mandzukic.

Juventus, l'Everton potrebbe presentare un'offerta per Mandzukic

Secondo il noto giornale inglese 'The Telegraph', il manager dell'Everton Marco Silva sarebbe interessato alla punta della Juventus Mario Mandzukic. Il portoghese starebbe verificando l'eventuale volontà bianconera di cedere il croato, ma l'idea della società inglese è di investire su Mandzukic e su un altro giocatore, che potrebbe essere scelto fra Pepé del Lille e David Neres dell'Ajax.

L'eventuale cessione della punta croata da parte dei bianconeri non escluderebbe quella di Gonzalo Higuain, che nonostante la sua volontà di rimanere a Torino, potrebbe quindi lasciare la maglia bianconera. La società maggiormente interessata all'argentino è la Roma, che potrebbe presentare alla Juventus un'offerta per un prestito biennale e un riscatto definito per un totale di 30 milioni di euro. In tal caso però l'argentino dovrà necessariamente prolungare il contratto con la Juventus, in scadenza nel 2021.

Il mercato della Juventus nel reparto d'attacco

L'idea della Juventus è quella di cedere soprattutto nel settore avanzato e qualora si concretizzassero entrambi le partenze di Higuain e Mandzukic, i bianconeri potrebbero investire sulla punta dell'Inter Icardi. Come è noto infatti l'argentino probabilmente lascerà Milano in estate ed attualmente si sta allenando da solo alla Pinetina. Il giocatore piace non solo alla Juventus ma anche al Napoli, anche se secondo le ultime indiscrezioni, l'argentino apprezzerebbe maggiormente un trasferimento in bianconero.