La Juventus è pronta ad ufficializzare uno dei più importanti acquisti degli ultimi anni, dopo Cristiano Ronaldo: secondo le ultime indiscrezioni infatti De Ligt potrebbe arrivare a Torino entro domenica, così che il centrale possa essere parte alla tourneé in Asia della Juventus, dove sarà impegnata in alcuni match di International Champions Cup.

La dirigenza bianconera però, oltre che su De Ligt, continua a lavorare sul mercato, e la necessità attuale è quella di alleggerire una rosa ricca di giocatori.

Pubblicità

Pubblicità

Sono molti i giocatori a rischio cessione: si va da Perin a Joao Cancelo, fino ad arrivare ai centrocampisti Matuidi e Khedira. Anche nel settore avanzato potrebbero partire Higuain, Mandzukic e Kean. In tema arrivi, come scrive il noto sito ilbianconero.com, la Juventus sarebbe molto interessata al ritorno di Paul Pogba. Il francese vuole lasciare il Manchester United ed apprezzerebbe un ritorno alla Juventus.

Pubblicità

Pogba vorrebbe ritornare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da ilbianconero.com, la Juventus sarebbe interessata al ritorno di Paul Pogba, ma allo stesso tempo anche il francese spingerebbe per giocare di nuovo in bianconero.

ll centrocampista vorrebbe lasciare il Manchester United ed in questo momento le uniche due società interessate sarebbero Juventus e Real Madrid. Il 'problema' principale è rappresentato dalla valutazione di mercato stabilita dalla società inglese, che vorrebbe almeno 150 milioni di euro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Somma ritenuta notevole, considerando anche che il centrocampista ha solo due anni di contratto con il Manchester United. In questo senso potrebbe essere molto importante il lavoro di Mino Raiola, l'agente sportivo di Pogba, che dovrà essere bravo a mediare con la società inglese. L'arrivo alla Juventus di Ramsey e Rabiot potrebbe comunque escludere un ulteriore investimento a centrocampo in questo momento.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà quindi pensare a cedere qualche pezzo pregiato, per poi successivamente investire. Abbiamo parlato già ad inizio articolo dei giocatori a rischio cessione, in particolar modo vogliamo soffermarci sulle possibili partenze delle tre punte attualmente nella rosa bianconera: parliamo di Higuain, che piace alla Roma, di Mandzukic, apprezzato dal Borussia Dortmund ed infine di Kean, che potrebbe rientrare nella trattativa De Ligt - Juventus.

Pubblicità

Se fossero confermate le partenze dei tre attaccanti, la dirigenza bianconera potrebbe investire ulteriormente nel settore avanzato: piace molto a Maurizio Sarri la punta argentina Mauro Icardi, che come confermato anche da Marotta e Conte, lascerà l'Inter. La Juventus potrebbe anche aspettare la fine del mercato per promuovere un'offerta "al ribasso" per il giocatore argentino.