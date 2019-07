La Juventus vince ai rigori la seconda partita dell'International Champions Cup contro l'Inter, grazie ad un super Buffon che è riuscito a parare gran parte dei rigori della squadra di Antonio Conte. Prosegue il lavoro della dirigenza bianconera sul mercato, e l'esigenza principale resta attualmente cedere gli esuberi della rosa: sono tanti gli indiziati a lasciare Torino, si va da Joao Cancelo ai centrocampisti Khedira e Matuidi fino ad arrivare alle punte Higuain, Mandzukic e Kean.

Dalle cessioni potrebbe arrivare quel tesoretto utile non solo per il bilancio (appesantito dall'ingente investimento per l'acquisto di De Ligt) ma anche per puntellare la rosa bianconera, che come ammesso da Sarri, ha degli esuberi in alcuni ruoli ma è corta in altri. A tenere banco solo come al solito le notizie riguardanti i possibili arrivi a Torino, ed uno dei sogni principali della dirigenza bianconera è Paul Pogba: secondo alcune indiscrezioni, la Juventus potrebbe inserire Paulo Dybala nella trattativa pur di arrivare al centrocampista francese.

Juventus, Pogba resta il sogno della dirigenza bianconera

Come è noto, la Juventus dovrà necessariamente cedere prima di investire: dalle partenze potrebbero arrivare più di 200 milioni di euro. Il sogno della dirigenza bianconera resta Paul Pogba, che una valutazione che supera i 120 milioni di euro: secondo le ultime indiscrezioni, i bianconeri potrebbero inserire Paulo Dybala nella trattativa, che è apprezzato molto dal Manchester United, come segnala il Corriere dello Sport.

La Juventus valuta l'argentino dagli 80 ai 100 milioni di euro, quindi è probabile che qualora si dovesse concretizzare lo scambio, i bianconeri dovranno aggiungere un ulteriore offerta cash fra i 40 e i 50 milioni di euro. Sul francese però c'è da registrare l'interesse del Real Madrid, con Zidane che farebbe un grande investimento per portare in Spagna il nazionale francese. Il Real Madrid però è impegnato, come la Juventus, nelle cessioni e dovrà risolvere alcune situazioni difficili come quelle di Bale (che avrebbe rifiutato il trasferimento in Cina) e quella di Isco, che nonostante l'arrivo di Hazard dal Chelsea, vorrebbe restare al Real Madrid.

Il mercato della Juventus

Non solo Pogba, la Juventus, in caso di cessione delle punte Higuain, Mandzukic e Kean, potrebbe investire nel settore avanzato con almeno due acquisti: i nomi più chiacchierati restano quello di Icardi e di Chiesa. L'argentino lascerà l'Inter entro fine mercato, essendo oramai fuori rosa nella società di Suning. Si attendono novità anche sul centrocampista offensivo della Fiorentina: ci sarebbe stato il confronto fra il nazionale italiano e il presidente della società toscana Commisso, arrivano conferme sulla permanenza di Chiesa ma le ultime immagini che arrivano dagli Stati Uniti mostrano un giocatore non felice durante le foto dedicate alla presentazione della nuova maglia della Fiorentina.