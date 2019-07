La Juventus, in questi giorni, sta lavorando soprattutto sulle uscite. Uno dei nomi nella lista dei partenti pare sia quello di Blaise Matuidi. Il francese nel match contro il Tottenham è apparso un po' in difficoltà nei nuovi schemi di Maurizio Sarri, e proprio perché per caratteristiche non si adatterebbe al meglio al gioco del nuovo allenatore, il suo agente Mino Raiola sarebbe già al lavoro per trovagli una nuova sistemazione.

Il campione del mondo 2018 ha tanti estimatori visto che si tratta di un giocatore di valore assoluto che nei suoi due anni torinesi ha messo in mostra tutto il suo valore.

La Juve valuta Matuidi circa 25/30 milioni

La Juventus deve necessariamente sfoltire la sua rosa, e per questo motivo Fabio Paratici sta cercando le giuste soluzioni per i calciatori in uscita. Nell'elenco dei probabili partenti figurano nomi importanti come quelli di Gonzalo Higuain, Sami Khedira e Blaise Matuidi. Quest'ultimo potrebbe trovare spazio altrove, e sicuramente per lui le offerte non dovrebbero mancare.

La Juve però non lo vuole svendere, infatti lo valuta tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Su di lui ci sarebbero molte squadre, tra le quali il Monaco, il Paris Saint-Germain e il Manchester United. Proprio il club inglese potrebbe rappresentare una buona soluzione per Matuidi, visto che il suo procuratore Mino Raiola è in ottimi rapporti con i Red Devils.

Dunque la situazione va costantemente monitorata, così come sta accadendo con Khedira che piace al Fenerbahce, anche se lui non disdegnerebbe un ritorno in Bundesliga.

Del resto, il tedesco e Matuidi sono in uscita tenendo anche conto dei recenti arrivi di Adrien Rabiot e Aaron Ramsey.

Anche Kean è in uscita

In questi giorni Moise Kean è rientrato in anticipo a Torino per riprendere ad allenarsi alla Continassa. L'attaccante classe 2000 sembra però in uscita, visto che su di lui ci sarebbero diverse squadre. Il suo futuro potrebbe essere in Inghilterra, essendo seguito da Everton e Arsenal.

La Juve lo valuta intorno ai 25-30 milioni di euro, però non vorrebbe perderlo del tutto perché lo ritiene un talento in prospettiva e, di conseguenza, qualora dovesse venderlo, Fabio Paratici vorrebbe garantirsi una corsia preferenziale per riprenderlo.

Dunque Kean dovrebbe trasferirsi in un club disposto eventualmente a dare la possibilità alla "Vecchia Signora" di riportarlo a Torino.

In casa Juve andrà tenuta d'occhio anche la situazione relativa a Paulo Dybala.

L'argentino vorrebbe avere delle rassicurazioni da Maurizio Sarri sul suo utilizzo e sul ruolo che avrà in squadra. Qualora l'attaccante sudamericano dovesse rendersi conto di non essere centrale nel progetto bianconero, allora potrebbe anche prendere in considerazione l'idea di cambiare maglia. Dybala è seguito da diverse società, ma prima di parlare di un'eventuale cessione sarà necessario capire quale sarà la posizione ufficiale del club torinese, e soprattutto quale sarà la richiesta economica per privarsi della Joya.