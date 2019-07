La seconda partita di International Champions Cup della Juventus si è conclusa con una vittoria ai calci di rigore contro l'Inter. Decisivo Buffon, che ha parato gran parte dei tiri della squadra di Antonio Conte. Un primo tempo in cui è spiccato il gioco del tecnico salentino mentre nel secondo è uscita la Juventus, che ha pareggiato con Cristiano Ronaldo l'autogol del nuovo difensore bianconero De Ligt.

Continua il lavoro della dirigenza sul mercato, alla ricerca dei rinforzi ideali per il gioco di Maurizio Sarri: sarà però molto importante dapprima fare delle cessioni, considerando che la rosa bianconera attualmente è di 27 giocatori, troppi anche per la lista da registrare per la Champions League. A tenere banco però resta sempre il mercato in entrata, e a tal riguardo ha parlato il noto esperto di Calciomercato e direttore di TMW Radio Nicolò Ceccarini, che ha sottolineato che attualmente l'unica società che ha presentato secondo lui un'offerta per Icardi è proprio la Juventus.

Secondo il giornalista Ceccarini: 'L'unica offerta per Icardi è della Juventus'

Nicolò Ceccarini ha parlato della situazione Icardi, sottolineando come solo la Juventus avrebbe mostrato interesse per l'argentino. Secondo il noto giornalista, è probabile che il giocatore partirà a fine mercato, l'intenzione della Juventus ma anche quella del Napoli è aspettare l'evoluzione del mercato interista, così da poter agire a fine agosto per l'argentino.

Resta evidentemente l'interesse del Napoli per Icardi, anche se Carlo Ancelotti in questo momento si aspetta maggiormente un investimento sulla trequarti offensiva. Il giocatore apprezzato dal tecnico emiliano è James Rodriguez, che oltre al Napoli interessa anche all'Atletico Madrid. De Laurentiis investirebbe molto volentieri però su Icardi, anche se probabilmente, come ha confermato Ceccarini, vorrà accontentare il tecnico. Secondo l'esperto di calciomercato, l'argentino dell'Inter andrà via da Milano a fine mercato per 50 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

Come dicevamo, l'esigenza principale della Juventus è quella di cedere alcuni pezzi pregiati: sono tanti i giocatori a rischio cessione, si va da Joao Cancelo ai centrocampisti Khedira e Matuidi, fino ad arrivare alle punte Higuain, Mandzukic e Kean. Il portoghese piace al Manchester City ed ha una valutazione di 60 milioni di euro mentre Khedira è apprezzato in Turchia ed in Germania.

Per quanto riguarda il francese invece, interessa al Monaco mentre nel settore avanzato Higuain (Roma), Mandzukic (Borussia Dortmund, società cinesi ed Everton) e Kean (Arsenal, Everton e Borussia Dortmund) potrebbero decidere di lasciare Torino.