Il Calciomercato della Juventus torna a muoversi su Federico Chiesa. L’esterno offensivo della Fiorentina è un pallino di Paratici e piace parecchio anche a Maurizio Sarri che con lui completerebbe la batteria di esterni. La settimana appena iniziata potrebbe essere molto importante per la trattativa. E’previsto infatti un incontro tra l’Under 21 e Rocco Commisso, neo patron dei viola, per parlare del futuro.

I bianconeri aspettano e nel frattempo preparano un’offerta per provare ad accelerare per il possibile nuovo acquisto. La cifra da investire arriverebbe dalle cessioni degli attaccanti con Kean e Higuain che potrebbe partire essendo corteggiati da più parti.

Calciomercato Juventus: Commisso incontrerà Federico Chiesa

Secondo Sky Sport potrebbero arrivare presto novità sulla trattativa Chiesa per il calciomercato della Juventus. Il giocatore ha raggiunto nei giorni scorsi la Fiorentina negli Stati Uniti d’America dove la squadra di Montella sta giocando la ICC, per ora con una vittoria sul Chivas e una sconfitta con l’Arsenal.

Negli states presto il gioiellino incontrerà Rocco Commisso che più volte ha ribadito la volontà di trattenere il giocatore a tutti i costi per fondare su di lui il nuovo progetto. E’molto probabile che però Chiesa dirà al suo nuovo patron che vuole lasciare Firenze per approdare alla Juventus già durante questa estate. D’altronde da tempo si vocifera di un accordo già trovato tra i Campioni d’Italia e l’ala sulla base di un contratto da cinque anni per 5 milioni di euro. L’occasione è ghiotta, certi treni passano forse una sola volta nella vita e così Federico Chiesa non ha nessuna intenzione di perderlo.

Chiesa spinge per arrivare alla Juventus

Se davvero il giocatore rompesse con i viola, la trattativa di calciomercato con la Juventus potrebbe davvero entrare nel vivo. Difficile pensare che un giocatore del suo talento possa rimanere controvoglia e creare così un "caso" nella nuova Fiorentina. Per agevolare l’addio secondo l’edizione di oggi de La Repubblica Paratici starebbe preparando un’offerta da 55 milioni per il cartellino di Federico Chiesa in modo da provare a convincere Commisso a cederlo.

La cifra sembra abbastanza bassa se si pensa che già i Della Valle, prima del passaggio di mano, valutavano l’esterno offensivo almeno 70 milioni. La quotazione dovrebbe essere quella anche per i nuovi dirigenti della Fiorentina. E’ possibile che la prima sia solo un’offerta esplorativa per capire se davvero la trattativa possa iniziare oppure se non ci sarà modo di portare il giocatore a Torino. I soldi per Chiesa comunque dovrebbero arrivare da alcune cessioni, magari proprio dal settore offensivo.

Nelle ultime ore si sta scaldando il fronte Moise Kean, l’Everton offre 36 milioni, l’Arsenal potrebbe arrivare anche ai 40 che vorrebbe Paratici, il nodo è la recompera, l’attaccante andrà alla squadra che permetterà alla Juve di continuare ad avere il controllo del ragazzo. Continua anche la telenovela Gonzalo Higuain, il gol di ieri cambia poco sul mercato. Il Pipita deve essere ceduto perché i 9 milioni di euro che percepisce all’anno sono troppi.

Così continua la trattativa con la Roma che avrebbe convito la Vecchia Signora con il prestito annuale a 9 milioni e il riscatto a 27. Il giocatore però tentenna e vorrebbe giocarsi ancora le sue carte in bianconero. Continuano infine i rumors su Paulo Dybala, Paris Saint Geramain e Manchester United sono fortemente interessate, lui non vuole lasciare Torino, decisivo sarà l’incontro con società e allenatore quando la Joya tornerà dalle vacanze. La ricerca del tesoretto per il calciomercato della Juventus partita, una cifra che andrebbe poi reinvestita su Federico Chiesa.