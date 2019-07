La Juventus è pronta a disputare la seconda partita dell'International Champions Cup contro l'Inter, dopo la sconfitta della prima partita contro il Tottenham, finita 3 a 2 per la società inglese grazie al gol decisivo da centrocampo di Kane. Il match contro l'Inter sarà occasione per collaudare e provare l'intesa fra i bianconeri, che in alcuni tratti del match contro il Tottenham hanno dimostrato molta qualità.

La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di quei rinforzi ideali al gioco del tecnico Sarri. Ma sarà dapprima necessario cedere alcuni esuberi: attualmente la rosa bianconera conta 27 giocatori, troppi anche in previsione di registrazione della lista Champions League. Fra gli indiziati a partire ci sono Joao Cancelo, Khedira, Matuidi, Higuain, Mandzukic e Kean. E a proposito della punta italiana, ci sono diverse società interessate ad investire sul giovane bianconero: come scrive Tuttosport, una delle società più interessate a Kean è l'Arsenal, che sarebbe pronta a presentare un'offerta alla Juventus.

Juventus, Kean piace all'Arsenal

Come scrive il noto giornale sportivo torinese, l'Arsenal sarebbe interessata al giovane bianconero Kean e potrebbe investire anche 40 milioni di euro pur di acquistarlo dalla Juventus. L'idea dei bianconeri però è quella di mantenere il controllo sul giocatore e quindi vorrebbe inserire un diritto di riacquisto su Kean, stile trattativa Morata con il Real Madrid.

Quando arrivò la punta a Torino, la società spagnola si riservò un diritto di riacquisto dopo due anni che fu esercitato. L'Arsenal però non vorrebbe inserire questa particolare clausola. Resta però la necessità per la Juventus di rinnovare il contratto della punta italiana, in scadenza nel 2020. Secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe essere firmata un'intesa fino al 2024 con uno stipendio annuale di 2 milioni di euro a stagione.

Si attende il ritorno del giocatore dalle vacanze per definire l'eventuale rinnovo di contratto. Di certo, qualora dovesse saltare la trattativa con l'Arsenal, ci sarebbero altre società interessate a Kean, su tutte Everton ed il Borussia Dortmund.

Il mercato della Juventus

Dicevamo, sarà necessario per la Juventus cedere gli esuberi: Joao Cancelo interessa al Manchester City, i bianconeri lo valutano almeno 60 milioni di euro mentre a centrocampo sia Khedira (interessa al Fenerbahce ed alcune società tedesche) che Matuidi (su tutti il Monaco) potrebbe lasciare Torino.

Per quanto riguarda il settore avanzato, oltre a Kean anche Higuain e Mandzukic potrebbero partire: l'argentino piace alla Roma mentre la punta croata interessa al Borussia Dortmund, ad alcune società cinesi e all'Everton, e potrebbero offrire 15 milioni di euro alla Juventus.