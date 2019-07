Suso è tra i principali indiziati a lasciare il Milan questa estate e il suo agente Alessandro Lucci è in trattative con i rossoneri per decidere il suo futuro. Le trattative finalizzate al rinnovo contrattuale sono fallite, dunque la cessione sembrerebbe essere l'unica soluzione. Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com' recentemente si è tenuto un altro incontro: il Milan sarebbe pronto a valutare le offerte della Roma per lo spagnolo.

Il club non ha trovato un accordo per il giocatore, ma Paolo Maldini ha chiesto ai giallorossi di pagare la clausola rescissoria di 38 milioni di euro. Il Milan potrebbe concedere uno sconto, ma non intenderebbe incassare meno di 30-35 milioni di euro. La Roma potrebbe anche rilanciare offrendo una contropartita tecnica, rinunciando a uno tra Steven NZonzi, Javier Pastore, Maxime Gonalons, Gregoire Defrel e Patrik Schick.

Milan, per Suso la carta vincente potrebbe essere Nzonzi

Il direttore sportivo rossonero Frederic Massara stima molto il mediano francese Nzonzi, che potrebbe diventare la contropartita decisiva per portare lo spagnolo in giallorosso. Il centrocampista francese è stato acquistato lo scorso anno dal Siviglia per circa 30 milioni di euro ed è stato fortemente voluto dalla coppia Monchi-Massara. Nzonzi, però, nella sua prima stagione in Italia ha deluso le attese, anche se ha avuto molta costanza disputando la maggior parte delle partite da titolare.

La 'soluzione Nzonzi' sarebbe molto interessante per il Milan, specialmente qualora il club rossonero riuscisse a vendere Lucas Biglia, che sembrerebbe non rientrare nei futuri piani rossoneri. Il problema di questo scambio è legato alla valutazione che la Roma darà al cartellino di Nzonzi.

Centrocampo Milan, sarebbe fatta per Bennacer

Bennacer è arrivato a Milano lunedì per sottoporsi alle visite mediche presso la clinica La Madonnina prima di ulteriori test fisici la sera.

Nella giornata di oggi è invece stato a Casa Milan dove avrebbe firmato il contratto con i rossoneri. Secondo quanto riferito, il Milan pagherà 16 milioni di euro più 2 di bonus all'Empoli, il che è un vero affare considerandole sue prestazioni nell'appena conclusa Coppa D'Africa. Secondo l'edizione di Martedì de 'La Gazzetta dello Sport', l'arrivo di Bennacer potrebbe vedere Giampaolo accontentarsi degli uomini attualmente a disposizione per quanto riguarda il centrocampo.

Anche Rade Krunic è arrivato dall'Empoli con un accordo di 8 milioni di euro, il che significa che Giampaolo avrebbe a sua disposizione: Kessie, Calhanoglu, Biglia, Bennacer, Krunic, Bonaventura - più Paqueta come centrocampista offensivo. Con la situazione di Suso ancora da definire.