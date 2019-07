La Juventus vanta una rosa lunga e di spessore internazionale, ma secondo il nuovo allenatore Maurizio Sarri non sarebbe totalmente equilibrata, infatti alcuni reparti presentano esuberi importanti altri registrano carenze. Il parco attaccanti ad esempio annovera ben quattro centravanti di cui due, individuati in Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic, sarebbero cedibili, ma entrambi al momento starebbero prendendo tempo perché vorrebbero rimanere in bianconero.

Il Pipita ad esempio sarebbe in cerca di rilancio, per cui starebbe facendo muro ad un possibile trasferimento alla Roma che da tempo lo sta corteggiando ed adulando. I giallorossi vedrebbero l'argentino come l'erede di Dzeko, promesso sposo dell'Inter. Il bosniaco non è stato ancora ceduto perché il club di Pallotta vuole trovare il suo sostituto.

Anche il centrocampo con l’acquisto di Aaron Ramsey e Adrien Rabiot, al momento è affollato per cui Sami Khedira e Blaise Matuidi sarebbero nella lista dei partenti.

Il tedesco sarebbe nel mirino del Fenerbahce e di alcuni club di MLS, mentre per il campione del mondo di Russia 2018 ci sarebbe un ritorno di fiamma del PSG e l’interesse del Monaco. Se il parco attaccanti e la mediana creano imbarazzo nelle scelte, come ha affermato il tecnico nella conferenza di vigilia della prima amichevole a Singapore, ci sarebbe carenza di terzini.

La richiesta di Sarri

Ultimamente l'ex Napoli avrebbe individuato il giusto rinforzo per la corsia mancina in Danny Rose, in uscita dal Tottenham e lo vorrebbe portare ai suoi ordini già in questa sessione di mercato.

Secondo le indiscrezioni riportate dal Daily Mail, il tecnico avrebbe chiesto alla dirigenza della Continassa di sondare la pista per capire se ci sono i margini d'imbastire una trattativa con gli Spurs per il classe '90.

Paratici in effetti ha già acquistato Luca Pellegrini dalla Roma, ma la permanenza del giovane all'ombra della Mole rimarrebbe in dubbio: potrebbe trasferirsi in prestito al Cagliari che lo starebbe corteggiando.

Ed allora Sarri, il cui gioco sgorga dalle fasce, vorrebbe garantirsi un'altra pedina in questo ruolo. Per accontentare la nuova guida tecnica, la Juventus dovrebbe fare i conti con la concorrenza del PSG e dello Schalke 04 che hanno mostrato grande interesse per Rose. Il Tottenham di Mauricio Pochettino ha già ceduto Kieran Trippier all'Atletico Madrid per cui adesso, in vista di un’altra cessione, si starebbe guardando intorno per trovare il sostituto, che sarebbe stato individuato in Ryan Sessegnon del Fulham.

Il talento classe 2000 potrebbe lasciare l'attuale club perché è stato retrocesso in Championship.