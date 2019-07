La Juventus è pronta a riprendere la preparazione estiva in Italia: martedì ci sarà occasione per la maggior parte dei giocatori di rosa di lavorare insieme, dopo che non tutti sono partiti per la tournée asiatica. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi utili al gioco di Sarri, e, come sottolineato dal tecnico toscano, la necessità principale sarà quella di alleggerire la rosa in alcuni ruoli in cui vi è abbondanza e successivamente investire su quelli in cui la 'coperta è corta'.

Di recente il direttore sportivo Paratici è stato in Inghilterra per parlare con le società interessate ad alcuni giocatori: Perin ad esempio piace all'Aston Villa, mentre su Khedira ci sarebbe il Wolverhampton. Infine Kean è apprezzato dall'Everton, che potrebbe presentare un'offerta di almeno 35 milioni di euro per la punta italiana, anche se i bianconeri vorrebbero riservarsi il diritto di riacquisto.

Per quanto riguarda gli arrivi, le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna sono state sicuramente molto apprezzate dai tifosi bianconeri, in quanto si parla di un interesse della Juventus per Neymar: il centrocampista offensivo brasiliano vuole lasciare il Paris Saint Germain e, come scrive il Mundo Deportivo, ci sarebbe anche la Juventus sul giocatore. Inoltre, come scrive il noto giornale sportivo spagnolo, lo stesso fisco Italiano potrebbe agevolare l'arrivo in Italia del brasiliano.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Juventus, il possibile arrivo di Neymar potrebbe essere agevolato dal fisco italiano

Secondo il noto giornale sportivo spagnolo 'Mundo Deportivo', Neymar difficilmente resterà al Paris Saint Germain. Ci sarebbero diverse squadre interessate al giocatore, resta però la difficoltà di acquistare un giocatore valutato oltre 200 milioni di euro, considerando anche le regole del Fair Play Finanziario. Il Barcellona resta sempre alla finestra, nonostante il recente arrivo dall'Atletico Madrid per 120 milioni di euro di Griezmann.

Ci sarebbero poi il Bayern Monaco e soprattutto la Juventus, che potrebbe inserire delle contropartite tecniche apprezzate dal Paris Saint Germain, su tutte Matuidi e Dybala. Inoltre, il possibile arrivo di Neymar in Italia, come già accennato in precedenza, potrebbe essere agevolato dal fisco Italiano, che ha una miglior tassazione rispetto alle altre nazioni come Spagna, Germania e Inghilterra.

Il mercato della Juventus

Di certo, tali indiscrezioni non trovano conferme in Italia, in quanto la Juventus ha già speso più di 100 milioni di euro sul mercato, con l'unica cessione di Spinazzola alla Roma per 25 milioni di euro.

Probabilmente la dirigenza bianconera dovrà cedere qualche giocatore in esubero, cercando di ricavare un tesoretto utile da poter reinvestire sul mercato.