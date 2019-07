Queste settimane il Calciomercato potrebbe accendersi anche perché la sessione estiva di trasferimenti è ancora molto lunga, e le sorprese potrebbero non mancare. Infatti, le società sono ancora al lavoro e in particolare la Juventus potrebbe regalare a Maurizio Sarri un nuovo attaccante. Il club bianconero avrebbe scelto di cedere Gonzalo Higuain e Moise Kean perciò qualcuno dovrà necessariamente arrivare.

I nomi che interesserebbero alla Juve sarebbero Romelu Lukaku e Mauro Icardi. Per il belga si potrebbe aprire uno scambio con il Manchester United e Fabio Paratici avrebbe pensato di inserire Paulo Dybala. Ma l'argentino non sarebbe intenzionato a lasciare la Juve. La sua volontà sarebbe quella di rimanere a Torino e di giocarsi le sue chance per convincere Maurizio Sarri.

Dybala potrebbe anticipare il suo rientro

Paulo Dybala è reduce da una stagione abbastanza deludente e perciò il suo futuro resta in bilico.

Il numero 10 juventino avrebbe tanti estimatori anche se ad oggi per lui non sarebbero arrivate offerte ufficiali. Inoltre, la volontà di Paulo Dybala sembra essere chiara. La Joya vuole restare alla Juve. Per convincere Maurizio Sarri, l'argentino starebbe pensando anche di accorciarsi un po' le vacanze. Dybala è atteso a Torino il 5 agosto, ma è possibile che rientri con qualche giorno di anticipo per mettersi a disposizione del tecnico toscano.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Champions League

Il numero 10 juventino dovrebbe avere anche un colloquio con il nuovo allenatore per sapere quale sarà il suo ruolo. Dunque al momento, a meno di clamorosi ripensamenti, Dybala vorrebbe restare alla Juve. I tifosi juventini lo aspettano anche perché la Joya è uno degli idoli del popolo bianconero.

Sarri pensa a due ruoli per Dybala

Durante la tournée asiatica, Maurizio Sarri ha parlato anche di Paulo Dybala.

Il tecnico ha spiegato che starebbe pensando a due ruoli nei quali impiegare il suo numero 10. Dybala potrebbe agire come trequartista di raccordo alle spalle di due punte oppure potrebbe giocare anche come falso nueve. Adesso non resta che attendere di vedere l'argentino in campo e vedere come si inserirà nello scacchiere tattico di Maurizio Sarri. Intanto, Dybala in attesa di tornare a Torino si gode le vacanze con la fidanzata Oriana Sabatini.

Demiral non sarebbe in vendita

In questo pre campionato uno dei giocatori che più si è messo in mostra è Merih Demiral. Il difensore che la Juventus ha acquistato questa estate dal Sassuolo per 18 milioni ha attirato su di sé le attenzioni di molti club. In particolare il Milan sarebbe interessato a Demiral, ma la Juve non avrebbe nessuna intenzione di cederlo. Perciò al momento il difensore turco sembra destinato a rimanere a Torino.