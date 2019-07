Nelle ultime settimane si è parlato molto del bilancio della Juventus e si sono analizzati i ricavi e i debiti. La situazione finanziaria del club bianconero non sarebbe preoccupante visto che la società si sta muovendo da tempo per tenere i conti in ordine.

La Juve ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2019 e Paratici è riuscito a fare delle ottime plusvalenze che nel calcio moderno sono davvero fondamentali. Inoltre, i ricavi della Juve avrebbero superato i 500 milioni di euro e la dirigenza lavora per farli crescere ulteriormente.

Pubblicità

Pubblicità

Per quanto riguarda i debiti, invece, la società si era mossa già in inverno creando dei bond obbligazionari da 175 milioni di euro. Questa operazione è andata molto bene visto che i bond sono stati rastrellati in poco tempo. Dunque la Juve sa come muoversi nel migliore dei modi anche dal punto di vista finanziario.

La situazione economica dei bianconeri

La Juventus è una società lungimirante e perciò lavora sempre per migliorare anche a livello economico.

Pubblicità

Per questo l'obiettivo dei bianconeri è quello di far crescere anche i ricavi. La Juve in questo senso vuol far aumentare ulteriormente il suo fatturato che comunque attualmente dovrebbe superare i 500 milioni, perciò questa cifra, messa in relazione ai debiti, non desta preoccupazione, visto che i debiti non superano i ricavi.

Ogni situazione alla Juventus è sempre valutata e anche la questione Fair Play finanziario viene monitorata dalla società: nonostante si ipotizzi un rosso di bilancio è tutto nella norma, poiché dopo le tante plusvalenze la perdita sarebbe tra i 18 e i 32 milioni. Dunque la perdita sarebbe minima e verrebbe compensata dagli 83 milioni di attivo dei 2 anni precedenti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Champions League

La Juve pensa anche alle uscite

Per tenere in ordine i conti, la Juventus valuta anche qualche cessione. I giocatori che sarebbero in partenza sono quello di Sami Khedira, Gonzalo Higuain, Mario Mandzukic, Blaise Matuidi e Joao Cancelo. Dalle loro cessioni la Juve potrebbe ricevere un bel gruzzoletto da mettere ovviamente a bilancio e in particolare la partenza del portoghese sarebbe la più redditizia. Cancelo porterebbe nelle casse bianconero una sessantina di milioni e anche in questo caso si tratterebbe di una plusvalenza.

La cessione, invece, dei vari Khedira, Mandzukic e Higuain sgraverebbe soprattutto da ingaggi pesanti.

Insomma, la Juve sa sempre come muoversi e lo fa anche per tenere a posto il suo bilancio: il club punta a crescere sempre di più dal punto di vista del fatturato e sicuramente in questo senso Cristiano Ronaldo è un valore aggiunto. CR7 sposta gli equilibri in campo ed un'ottima risorsa anche a livello economico. Ronaldo infatti è decisivo anche in chiave mercato, visto che attrae ad esempio giocatori del calibro di De Ligt. L'olandese avrebbe scelto la Juve anche perché così potrà giocare con il fenomeno di Madeira.