Dopo un mese di luglio ricco di trasferimenti in Serie A, anche agosto potrebbe regalare interessanti sorprese nel Calciomercato. Proprio Juventus, Inter, Napoli, tre delle candidate alla vittoria del campionato, potrebbero impreziosire le loro rose con acquisti importanti. Per quanto riguarda i bianconeri, l'esigenza della dirigenza è anche quella di alleggerire una rosa ricca di giocatori, ed alcuni di questi potrebbero finire in qualche scambio.

Le ultime indiscrezioni confermano come la Juventus sia interessata alla punta belga del Manchester United Romelu Lukaku. Il giocatore sarebbe conteso con l'Inter, con Antonio Conte che è un suo grande estimatore. I bianconeri però, secondo 'La Repubblica', potrebbe avviare un'importante scambio con il Manchester United: Paulo Dybala potrebbe finire in Inghilterra mentre Romelu Lukaku andrebbe a Torino.

La Juventus da questo scambio potrebbe ricavare un'ulteriore offerta cash, di circa 15 milioni di euro. Ma questa trattativa potrebbe non essere l'unico sgarbo della Juventus all'Inter: i bianconeri infatti potrebbero anche decidere di acquistare Icardi.

Juventus, doppio sgarbo all'Inter

Secondo il noto giornale italiano 'La Repubblica', la Juventus potrebbe fare un doppio sgarbo all'Inter: oltre a Lukaku potrebbe acquistare anche Icardi.

Come è noto la punta argentina è oramai fuori rosa nella società di Suning e probabilmente lascerà l'Inter durante il calciomercato estivo. L'idea della Juventus potrebbe essere quella di investire su due giovani punte come Lukaku e Icardi e cedere, oltre a Kean (che è praticamente un giocatore dell'Everton), Dybala (inserito nello scambio con la punta belga) e soprattutto Higuain. Come è noto l'ex Chelsea vorrebbe rimanere a Torino e giocarsi le sue possibilità alla Juventus ma i bianconeri vorrebbero cederlo per motivi di bilancio.

Possibile cessione anche di Higuain

Dalla cessione di Higuain infatti i bianconeri potrebbero ricavare oltre 30 milioni di euro alleggerendosi di uno stipendio pesante (l'argentino guadagna con i bonus quasi 10 milioni di euro a stagione). A rischio anche la permanenza di Mandzukic, che non sarebbe la punta ideale per il gioco di Maurizio Sarri. Il croato interessa al Borussia Dortmund ed alcune società cinesi.

Nelle ultime ore si è parlato di un possibile inserimento della Fiorentina per Mandzukic nella trattativa che porterebbe Federico Chiesa alla Juventus. La dirigenza della Fiorentina ha ribadito la volontà di non cedere il centrocampista offensivo della nazionale italiana, anche se il giocatore non avrebbe apprezzato la decisione della società toscana. Si attendono novità nei prossimi giorni.