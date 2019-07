Perugia - Roma è la partita amichevole che sarà giocata stasera, mercoledì 31 luglio, alle ore 20,30 allo Stadio "Renato Curi" del capoluogo umbro. Dopo aver disputato le prime amichevoli precampionato contro le formazioni dilettantistiche capitoline della Pro Calcio Tor Sapienza e del Trastevere Calcio, il team di Paulo Fonseca ha affrontato in ordine il Gubbio, nella giornata di mercoledì 24 luglio, e il Rieti e la Ternana, entrambe nella giornata di sabato 27 agosto.

Almeno sulla carta l'impegno contro la compagine perugina promette di essere più probante anche perché l'undici biancorosso milita nel campionato di Serie B e nella scorsa stagione ha disputato i playoff per la Serie A.

L'amichevole Perugia-Roma in televisione e in streaming online

L'ultima sera di luglio la Roma di Paulo Fonseca scende in campo al Curi di Perugia per affrontare il team guidato dal campione del mondo Massimo Oddo.

I tifosi giallorossi potranno seguire l'incontro in tv con la stessa modalità delle amichevoli precedenti; il match, infatti, sarà trasmesso a partire dalle 20:30 sull'emittente Roma Tv (canale 213 di Sky) e in streaming online sulla piattaforma SkyGo. Inoltre, non è escluso che Perugia e Roma possano diffondere dei filmati dell'incontro in diretta anche sui loro canali social di Facebook e Twitter.

Riguardo alla cifra tecnica della partita di stasera, rispetto alla Roma il Perugia ha un ritardo di preparazione di una decina di giorni, ma sicuramente rappresenterà un avversario importante per valutare lo stato psicofisico dei giocatori della compagine capitolina.

Dopo l'amichevole di stasera, l'undici giallorosso scenderà in campo il 3 agosto contro la formazione francese del Lilla.

La probabile formazione della Roma

Provare a pronosticare una formazione per una gara amichevole precampionato è sempre un azzardo perché queste gare vengono disputate proprio per dare modo a tutti i giocatori della rosa di scendere in campo.

In ogni modo, è chiaro che partita dopo partita il tecnico lusitano Paulo Fonseca voglia provare ad affinare una squadra titolare, un undici tipo che dovrebbe partire dall'inizio nelle prossime partite del Campionato di Serie A.

In virtù di quanto appena detto, la Roma che scenderà in campo stasera contro il Perugia di Massimo Oddo potrebbe essere disposta in campo con un 4-2-3-1 che prevede Pau Lopez in porta, Florenzi e Kolarov rispettivamente sulle corsie esterne destra e sinistra, Fazio e Mancini difensori centrali, Diawara e Cristante a centrocampo e il tridente Zaniolo, Pellegrini e Perotti a supporto del centravanti Schick.

Come detto sopra, comunque, durante l'incontro avranno modo di calcare il terreno del Curi molti giocatori della rosa.