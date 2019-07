Il mercato della Juventus inevitabilmente passa da grandi investimenti, ma anche per gli acquisti in prospettiva: gli arrivi di Fabio Pecchia (ex vice di Benitez e tecnico dell'Hellas Verona) per l'under 23 e di Lamberto Zauli per la Primavera bianconera testimoniano le rinnovate ambizioni della dirigenza juventina, che è pronta ad affidar loro giovani di talento. Gli ultimi giovani acquisti della Juventus portano il nome dei 2003 Leonardo Cerri (dal Pescara) di Firman (dal Cesena) e di Joel Ribeiro (dal Losanna).

Pubblicità

Pubblicità

Il 5 luglio invece è arrivata l'ufficializzazione dell'acquisto di Demiral dal Sassuolo, il turco dovrebbe essere il quinto difensore centrale della rosa bianconera per la prossima stagione. All'Empoli invece dovrebbe finire l'ulteriore investimento della Juventus in tema giovani: sarebbe stato definito l'acquisto del centrocampista Traorè, che però non resterà a Torino, ma dovrebbe trasferirsi al Sassuolo.

Juventus, Traorè potrebbe andare in prestito al Sassuolo

Come scrive Tuttomercatoweb.com, il centrocampista Traorè, arrivato dall'Empoli, dovrebbe trasferirsi in prestito al Sassuolo per la prossima stagione.

Pubblicità

La settimana prossima potrebbe essere quella decisiva per concretizzare la trattativa, anche se difficilmente il Sassuolo accetterà un prestito secco, come avrebbe confermato l'amministratore delegato Carnevali. Altro giocatore bianconero che potrebbe finire in Emilia Romagna è Luca Pellegrini, arrivato alla Juve dalla Roma dopo il prestito della scorsa stagione al Cagliari. La società isolana fra l'altro sembrava interessata a riportarlo a Cagliari e avrebbe chiesto informazioni anche per Traorè, ma il rapporto ideale fra Juventus e Sassuolo dovrebbe portare i due giocatori a trasferirsi appunto in Emilia Romagna.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Il mercato dei bianconeri

Si è parlato del mercato della Juventus e della volontà della dirigenza bianconera di affidarsi ai giovani, di prospettiva, ma anche che siano già pronti per la Serie A. L'acquisto di Demiral ne è l'esempio, ma non sarà il solo: si attende la concretizzazione della trattativa che dovrebbe portare de Ligt a Torino, così come è possibile che i bianconeri possano presentare un'importante offerta alla Fiorentina per il centrocampista offensivo della nazionale italiana Federico Chiesa.

Si attende che il nazionale italiano ritorni dalle vacanze ma, secondo le ultime indiscrezioni, il giocatore avrebbe già trovato un'intesa contrattuale con la dirigenza bianconera per cinque anni a cinque milioni di euro a stagione. Sembra quindi evidente la volontà del nazionale italiano, ma si attendono ulteriori sviluppi per metà luglio.