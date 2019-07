Oggi, in casa Juventus è stato il Rabiot Day. Il francese si è presentato in conferenza stampa e poi ha visitato l'Allianz Stadium e il JMuseum. Rabiot ha anche incontrato i ragazzi delle scuole calcio bianconere che lo hanno accolto con grande calore. Alla presentazione del francese erano presenti anche Pavel Nedved e Fabio Paratici. In particolare il ds juventino, in questi giorni, è molto impegnato nella trattativa per arrivare a Matthijs De Ligt.

La Juve avrebbe già un accordo con l'olandese e adesso sta cercando l'intesa con l'Ajax. Le parti stanno trattando e Fabio Paratici sarebbe pronto a volare ad Amsterdam per chiudere la trattativa.

La Juve continua a lavorare per De Ligt

La Juventus e Matthijs De Ligt sarebbe già d'accordo da alcuni giorni sul contratto del giocatore per le prossime stagioni. L'Ajax sarebbe stata informata di questa intesa tant'è che i lancieri sarebbero al lavoro per chiudere con i bianconeri.

La Juve avrebbe già fatto la sua proposta e la società olandese dovrà dare la sua risposta. Nel momento in cui arriverà l'ok Fabio Paratici lascerà l'Italia per volare ad Amsterdam per chiudere l'operazione. Quando tutti questi tasselli saranno al loro posto, Matthijs De Ligt potrà diventare un nuovo giocatore dei Campioni d'Italia. Dunque non resta che attendere che le parti sistemino gli ultimi dettagli.

Intanto alcuni giocatori bianconeri sono già al lavoro

La maggior parte dei giocatori della Juve si sta godendo le vacanze e tra circa una settimana la squadra tornerà alla Continassa per la ripresa degli allenamenti e per preparare la nuova stagione.

Alcuni bianconeri, però, sono già al JTC. Fra questi c'è Aaron Ramsey. A lui si è aggiunto Douglas Costa che si sta preparando per la prossima stagione. Il brasiliano con una Instagram Stories ha fatto sapere di aver ripreso gli allenamenti. Mentre la Continassa inizia a ripopolarsi, c'è anche chi si sta godendo le ferie. Fra questi c'è Federico Bernardeschi che si sta rilassando in Sardegna. Il numero 33 juventino sta utilizzando i social per condividere le immagini più belle delle sue vacanze.

Ieri, Bernardeschi ha postato una foto che lo ritrae mentre si tuffa nello splendido mare della Sardegna. Poi dalla prossima settimana, tutta la Juve inizierà a fare sul serio visto che il 10 luglio dovrebbe scattare la preparazione estiva. Poi la squadra andrà in tournée in Asia, mentre il 29 o il 30 luglio i bianconeri scopriranno quale sarà il calendario della Serie A 2019/2020 queste infatti sembrano essere questi due i giorni scelti dalla Lega per svelare il nuovo calendario.

La Supercoppa italiana, invece, si dovrebbe svolgere o a dicembre o a gennaio.