E' stato un mercato ricco di investimenti da parte della Juventus, anche se la maggior parte dei nuovi giocatori sono arrivati a parametro zero: Ramsey, Rabiot e Buffon sono gli acquisti a zero dei bianconeri, anche se la Juve ha dovuto sostenere costi importanti di commissione soprattutto per i primi due. La cessione di Spinazzola alla Roma (25 milioni di euro) è servita per finanziare l'acquisto di Luca Pellegrini e quello di Demiral dal Sassuolo.

Si aspetta quindi il grande colpo che, secondo le ultime indiscrezioni, sarà de Ligt dell'Ajax. La settimana prossima dovrebbe concretizzarsi la trattativa che porterà il nazionale olandese a Torino, ma si attendono ulteriori novità anche per il centrocampo ed il settore avanzato. Il tutto però dovrebbe passare anche da alcune cessioni pesanti, che dovrebbero servire per finanziare ulteriori acquisti. Secondo la Gazzetta dello Sport, sono tre i giocatori in procinto di lasciare la Juventus: Matuidi, Khedira e Mandzukic.

Juventus: Matuidi, Khedira e Mandzukic a rischio trasferimento

Secondo il noto giornale sportivo milanese, la Juventus è pronta a cedere tre pezzi pregiati sul mercato: si tratta di Matuidi, Khedira e Mandzukic. Entrambi i centrocampisti hanno moto mercato in Italia, in particolar modo però, il tedesco potrebbe valutare anche la possibilità di fare una nuova esperienza professionale all'estero (Stati Uniti o un ritorno in Germania). Il nazionale francese, con l'arrivo di Ramsey e Rabiot, potrebbe non essere più il titolare e, in previsione Euro 2020, dovrà garantirsi minutaggio per avere maggiori chance per essere convocato dal commissario tecnico francese Didier Deschamps.

Anche Mario Mandzukic potrebbe decidere di lasciare la Juventus, nonostante il recente rinnovo di contratto fino al 2021. Per il croato l'interesse principale arriva dalla Germania, con il Borussia Dortmund che sarebbe pronto a presentare un'offerta alla Juventus di 15 milioni di euro. Anche alcune società cinesi potrebbero decidere di lanciare un'offerta per la punta della Juventus.

Il mercato dei bianconeri

Oltre a Matuidi, Khedira e Mandzukic, anche Joao Cancelo e Higuain potrebbero lasciare Torino: il portoghese ha molto mercato, piace a Manchester City e Bayern Monaco e la Juventus lo valuta almeno 60 milioni di euro.

Nonostante le smentite del fratello procuratore, Gonzalo Higuain potrebbe invece trasferirsi alla Roma, che cerca un sostituto del probabile partente Dzeko. L'offerta della società di Pallotta potrebbe essere di un prestito biennale e di un riscatto predefinito. L'eventuale partenza dell'argentino e di Mandzukic potrebbero portare la Juventus ad investire nel settore avanzato: piace Federico Chiesa della Fiorentina, ma non è da escludere una possible offerta a fine mercato per Icardi, punta dell'Inter.