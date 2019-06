Il mercato della Juventus è pronto ad entrare nel vivo, non solo dal punto di vista degli acquisti ma anche delle cessioni. Come è noto infatti, i bianconeri dovranno stare attenti al Fair Play Finanziario e quindi a bilanciare entrate ed uscite, anche perché secondo il quotidiano Il Sole 24 Ore, a fine giugno l'approvazione del bilancio d'esercizio dovrebbe registrare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro. A proposito di cessioni, il maggior indiziato a lasciare Torino sembrerebbe Joao Cancelo: il terzino portoghese non rientrerebbe nei piani della dirigenza bianconera e del nuovo tecnico Maurizio Sarri, in quanto non darebbe molte garanzie dal punto di vista difensivo.

Sul giocatore ci sarebbe l'interessamento del Manchester City, che avrebbe già presentato un'offerta importante per il portoghese. Al momento, però, ci sarebbe distanza fra domanda e offerta, con la Juventus che riterrebbe la proposta inglese non adeguata al valore di mercato di Joao Cancelo.

Il City è pronto a rilanciare

Secondo la nota emittente Sky Sport, la settimana prossima potrebbe essere decisiva per il passaggio di Cancelo dalla Juventus al Manchester City.

Ci sarebbe distanza fra domanda e offerta, con la società inglese che avrebbe offerto 50 milioni di euro per il terzino portoghese mentre la Juventus lo valuterebbe almeno 60 milioni di euro. Inoltre l'ulteriore proposta del Manchester City, ovvero offerta cash più l'inserimento come contropartita tecnica del terzino destro brasiliano Danilo non sarebbe gradita alla dirigenza bianconera, che vorrebbe solo contanti per il suo giocatore. Ci attendiamo però novità a breve, e la trattativa sarebbe destinata alla chiusura considerate le volontà del giocatore, del Manchester City e della Juventus.

In caso di cessione del portoghese, la Juventus dovrà investire su un ulteriore terzino destro, piacciono Hysaj del Napoli e Trippier del Tottenham. Dovrebbero esserci però importanti investimenti anche a centrocampo e nel settore avanzato.

Il mercato del club bianconero

Oltre al probabile sostituto di Joao Cancelo dovrebbe arrivare almeno un difensore centrale (in attesa dell'ufficializzazione di Demiral dal Sassuolo), piace De Ligt dell'Ajax, che come conferma De Telegraaf, potrebbe trasferirsi alla Juventus per 70 milioni di euro.

A centrocampo vicina l'ufficializzazione di Rabiot dal Paris Saint Germain, ma il sogno resta Pogba, anche se la trattativa potrebbe risultare difficile per valutazione di mercato e per il pesante ingaggio del francese. Infine per il settore avanzato piace Federico Chiesa della Fiorentina mentre, in caso di cessione di Mandzukic e Higuain, la Juventus potrebbe investire sulla punta argentina dell'Inter Mauro Icardi, che dovrebbe lasciare la società di Suning.