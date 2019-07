La Juventus è pronta a riprendere la preparazione fisica alla Continassa, dopo la tournée asiatica in cui ha disputato alcune amichevoli (due di International Champions Cup contro Tottenham e Inter) e un'altra con una selezione di giocatori del campionato della Corea del Sud. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali per il gioco di Maurizio Sarri.

Resta però l'esigenza di cedere alcuni esuberi ed il recente viaggio di Paratici in Inghilterra è servito proprio per ascoltare gli acquirenti di alcuni giocatori come Perin (che interessa all'Aston Villa), Khedira (Wolverhampton) e Kean (Everton). A rischio cessione poi ci sono Joao Cancelo (Manchester City), Matuidi (piace al Paris Saint Germain), Higuain (Roma), Mandzukic (Borussia Dortmund ed alcune società cinesi).

Per quanto riguarda gli acquisti, in caso di partenza di Joao Cancelo, come scrive Goal.com, la Juventus potrebbe decidere di investire sul parametro zero Dani Alves. Nonostante non si sia lasciato benissimo con la dirigenza bianconera, il brasiliano potrebbe rappresentare un'ottima opportunità di mercato.

Juventus, Dani Alves possibile acquisto

Secondo il noto sito Goal.com, la Juventus potrebbe decidere di investire sul terzino e capitano della nazionale brasiliana Dani Alves, che ha giocato una stagione con i bianconeri.

Il giocatore attualmente è svincolato dopo l'anno al Paris Saint Germain e rappresenterebbe un'opportunità di mercato. Resta però difficile la trattativa anche per il modo con cui si è lasciato con la Juventus: le parole rilasciate dopo l'esperienza in bianconero, in merito al fatto la Juventus non aiutava il brasiliano ad esprimersi a livello umano, non aiuterebbero un ritorno a Torino anche se come sappiamo il mercato è sempre imprevedibile e un acquisto a parametro zero per la Juventus potrebbe essere utile per il bilancio.

Il mercato della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni, in caso di cessione di Joao Cancelo, potrebbe essere adattato come terzino Cuadrado, anche se non è da escludere un investimento su un altro terzino destro (appunto Dani Alves, ma piace anche Rose del Tottenham). Per quanto riguarda invece il settore avanzato, in caso di 'rivoluzione', la dirigenza potrebbe investire su un centrocampista offensivo, Federico Chiesa della Fiorentina, e su una punta.

Interessa Icardi dell'Inter anche se la Juventus si sarebbe iscritta alla lista delle pretendenti della punta belga del Manchester United Lukaku. Come è noto il giocatore interessa anche all'Inter con la società di Suning che potrebbe offrire 70 milioni di euro più bonus per il giocatore. La Juventus invece potrebbe promuovere uno scambio, con Dybala a Manchester e Lukaku a Torino.