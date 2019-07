La Juventus è pronta a disputare la seconda partita di International Champions Cup, mercoledì 24 luglio alle 13:30 ora italiana, contro l'Inter del nuovo tecnico Antonio Conte.

Intanto Maurizio Sarri, nel post partita di Juventus-Tottenham, ha sottolineato come i bianconeri abbiano la necessità di cedere alcuni giocatori soprattutto nei ruoli in cui vi è abbondanza, mentre sarà necessario investire sui reparti che hanno bisogno di rinforzi.

Ed in merito alle cessioni, come scrivono in queste ore i giornalisti di TuttoMercatoWeb, sono diversi i giocatori a rischio cessione: su tutti spiccano i nomi di Sami Khedira e di Blaise Matuidi. Entrambi i centrocampisti difficilmente resteranno a Torino, considerando che in mediana sono arrivati a parametro zero i più giovani Ramsey dall'Arsenal e Rabiot dal Paris Saint Germain.

Juve, possibili le cessioni di Khedira e Matuidi

Come scrive TuttoMercatoWeb, due dei giocatori indiziati a lasciare Torino sono Khedira e Matuidi.

Il centrocampista tedesco sarebbe richiesto in Turchia, dal Fenerbahce, e da alcune società della Bundesliga. La valutazione che la Juventus fa del giocatore è di circa 15 milioni di euro con un contratto in scadenza nel 2021.

Diversa è invece la situazione di Matuidi, che ha il contratto in scadenza nel 2020, ma che è sicuramente valutato di più dalla Juventus, considerando che è un nazionale francese. Il Monaco sarebbe interessato al giocatore e i bianconeri vorrebbero ricavare almeno 25 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

Sicuramente, la Juventus dovrà sfoltire la rosa, non solo per l'abbondanza ma anche per motivi di bilancio: dalle cessioni potrebbe arrivare un tesoretto che potrebbe essere poi in parte investito sul mercato. Non ci sarebbero quindi solo Khedira e Matuidi sul taccuino dei partenti.

Potrebbe lasciare Torino pure Joao Cancelo, che piace al Manchester City ed è valutato 60 milioni di euro.

Nel settore avanzato Gonzalo Higuain interessa alla Roma, anche se l'argentino avrebbe rifiutato il trasferimento. Anche Mario Mandzukic ha molto mercato ed è apprezzato dal Borussia Dortmund, da alcune società cinesi e dall'Everton: dalla possibile cessione del croato potrebbero arrivare 15 milioni di euro

Intanto Moise Kean è in scadenza nel 2020 e, di fronte a un'offerta congrua, potrebbe partire, con la Juventus che si riserverebbe il diritto di riacquisto futuro: il giocatore in particolare è apprezzato dall'Ajax.

Infine Paulo Dybala, nonostante gli attestati di stima di mister Maurizio Sarri, potrebbe lasciare la Juventus, ma solo se i bianconeri riceveranno un'offerta di almeno 100 milioni di euro.