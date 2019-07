La Juventus, dopo l'ufficializzazione di De Ligt, è pronta a cedere qualche suo giocatore, considerando che attualmente la rosa bianconera è formata da 27 calciatori e la lista Champions League permette di registrare 23 giocatori. Sono tanti i giocatori che potrebbero lasciare Torino: si va da Joao Cancelo, fino ad arrivare ai centrocampisti Khedira e Matuidi mentre nel settore avanzato chi rischia maggiormente la cessione sono Higuain e Mandzukic.

L'arrivo di De Ligt però potrebbe creare qualche malumore in difesa: difficilmente il centrale ex Ajax potrà fare panchina ed è probabile che possa venire affiancato dal capitano Giorgio Chiellini. Chi rischierebbe la panchina quindi sono Rugani, Demiral e soprattutto Bonucci. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Virgilio, la Juventus potrebbe considerare la cessione del nazionale italiano, in quanto è uno di quelli che non avrebbe difficoltà a trovare degli acquirenti.

In caso di cessione di Bonucci, la Juventus potrebbe quindi rinunciare alla partenza di Demiral, che piace molto al nuovo tecnico del Milan Marco Giampaolo.

Juventus, Bonucci potrebbe partire

Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato di Sport.Virgilio, Leonardo Bonucci potrebbe essere ceduto dalla Juventus. Difficilmente il centrale della nazionale italiana avrà garantito il posto da titolare per la prossima stagione e la Juventus potrebbe decidere di accettare importanti offerte che arrivano da alcune società europee.

Sul giocatore infatti ci sarebbe l'interesse di Manchester City (Guardiola è un grande estimatore del difensore centrale) e del Paris Saint Germain (il nuovo direttore generale Leonardo apprezza molto Bonucci, fu il brasiliano a portarlo due stagioni fa al Milan). Bonucci non è il solo difensore bianconero che piace molto sul mercato: anche Demiral ha importanti richieste di mercato, in particolar modo il Milan che potrebbe decidere di investire sul giocatore.

Secondo le ultime indiscrezioni però, i bianconeri potrebbero avallare la cessione del difensore turco solo se il Milan dovesse accettare un prestito secco oneroso, oppure dovesse decidere di investire almeno 40 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

Di certo, la Juventus dovrà avere in rosa almeno cinque difensori centrali, ed un'eventuale cessione di Bonucci o Demiral avverrebbe solo per un'importante offerta.

Possibili però altre importanti cessioni, come già accennato ad inizio articolo: in particolar modo le partenze più probabili potrebbero essere quelle di Higuain (la Roma potrebbe presentare un'offerta alla Juventus) e di Mandzukic, con Borussia Dortmund, Everton ed alcune società cinesi che vorrebbero acquistare la punta della Juventus.