La Juventus è partita per la tournée asiatica ed è pronta a misurarsi con gli impegnativi match dell'International Champions Cup, fra cui spicca anche la partita contro l'Inter dell'ex Antonio Conte. Come al solito, però, a tenere banco è il Calciomercato, con la società piemontese che da poco ha ufficializzato il colpo De Ligt.

Nonostante ciò, la compagine torinese prossimamente potrebbe concludere qualche altra operazione di rilievo, ma nel frattempo è chiamata anche ad operare qualche cessione, lasciando partire alcuni pezzi pregiati del suo organico.

Al momento, infatti, figurano diversi esuberi, troppi se si considera che la lista Uefa dev'essere composta da un massimo di 25 elementi.

Tra i giocatori in lista d'uscita ci sarebbero Joao Cancelo e Demiral, seguiti dai vari Khedira, Matuidi, Higuain e Mandzukic. In realtà risulterebbe piuttosto sorprendente un'eventuale cessione di Demiral che, approdato a Torino solo qualche giorno fa, piace molto al nuovo tecnico del Milan Marco Giampaolo.

Intanto in queste ultime ore, in merito al mercato in entrata, SportMediaset ha riportato una clamorosa indiscrezione, secondo cui la Juventus potrebbe fare una sorta di "dispetto" all'Inter, con una strategia volta ad acquistare Romelu Lukaku, obiettivo ormai dichiarato dei nerazzurri per l'attacco

Juventus: negli ultimi giorni di mercato potrebbe arrivare l'offerta per Lukaku

La dirigenza bianconera potrebbe sedurre Icardi e alla fine abbandonare la pista che porta all'argentino per decidere di investire su Romelu Lukaku a fine mercato, andando così all'assalto della punta del Manchester United che piace tanto al nuovo tecnico dell'Inter Antonio Conte.

L'ex capitano nerazzurro gradirebbe un trasferimento in bianconero e, come dimostrerebbe il presunto incontro di qualche settimana fa tra Paratici e Wanda Nara, sarebbe ricambiato dall'interesse della società torinese.

Tuttavia, se venisse confermata l'indiscrezione di mercato lanciata da SportMediaset, questa potrebbe essere solo una strategia di "depistaggio" per abbandonare la pista-Icardi di punto in bianco, andando decisamente su Lukaku nelle battute finali di questa sessione estiva del calciomercato, lasciando così l'Inter con un pugno di mosche in mano.

Juventus, potrebbe profilarsi un 'dispetto' all'Inter

Affinché il presunto piano della "Vecchia Signora" vada a buon fine, sarà innanzitutto necessario che Icardi resti bloccato all'Inter fino alla conclusione del mercato. Tuttavia, in questo caso c'è la variabile Napoli, poiché se dovesse saltare la trattativa con la Juventus, il bomber argentino per non rimanere in nerazzurro da separato in casa potrebbe accettare la corte dei partenopei.

In seconda battuta, il club di Andrea Agnelli dovrebbe sperare che il Manchester United acquisti un altro attaccante entro l'8 agosto, giorno in cui il calciomercato inglese chiuderà i battenti. In questo caso, infatti, la società inglese potrebbe ammorbidire le proprie posizioni sull'eventuale partenza di Lukaku.