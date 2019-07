Il Calciomercato della Juventus inizia a muoversi anche in uscita. Dopo i colpi Ramsey, Demiral, Rabiot, Romero e Buffon già messi a segno, e de Ligt che potrebbe raggiungere Torino nel weekend, ora Paratici deve passare all’incasso con le cessioni.

Tanti sono i giocatori con le valigie in mano, Cancelo è ogni giorno più vicino al Manchester City, Higuain inizia a gradire la destinazione Roma, per Perin c’è la fila tra squadre italiane ed estere, Matuidi può fare ritorno in Francia e anche Mandzukic, nonostante l’età che avanza, continua ad avere molti estimatori in Germania dove la sua carriera è esplosa ormai tanti anni fa. Da decifrare il futuro di Cuadrado e Kean, Cina e Premier League li tentano, ma per ora Sarri non avrebbe dato il via libera alla cessione.

Calciomercato Juventus: Cancelo e Higuain al passo d’addio

Le due situazione che dovrebbero fruttare più denaro per il calciomercato della Juventus riguardano Cancelo e Higuain, osannati oggi dai tifosi nel giorno dell’inizio della nuova stagione. L’abbraccio dei supporters non farà cambiare idea né a Sarri né alla dirigenza che ha deciso che per loro nella prossima Juve non c’è spazio. Il portoghese si avvicina sempre di più al Manchester City che per allontanare l’ombra del Bayern Monaco sarebbe pronto a mettere sul piatto 55 milioni per il cartellino del giocatore.

50 è la parte fissa, 5 il bonus, e sarebbe l’offerta giusta per il via libera dei dirigenti dei Campioni d’Italia. Una parte di questa somma verrà poi reinvestita in un profilo maggiormente difensivo e più disciplinato tecnicamente, con il nome di Trippier che potrebbe tornare presto di moda.

Il secondo nome caldo sulla lista dei cedibili è Gonzalo Higuain. Il Pipita probabilmente non resterà nonostante l’ottimo rapporto che lo lega a Sarri. La Roma sta facendo di tutto per portarlo in giallorosso per sostituire Dzeko, promesso sposo dell’Inter.

La trattativa sembra stia accelerando, Petrachi offre 10 milioni per il prestito annuale e 25 per il riscatto tra dodici mesi. Alla Juve potrebbe anche andare bene, resta da convincere il giocatore che giorno dopo giorno sembra gradire sempre di più la Capitale come prossima destinazione. La Roma per trovare l’intesa sull’ingaggio starebbe pensando al rinnovo con uno stipendio più basso rispetto a quello percepito alla Juventus, da 7,5 milioni, ma spalmato su più anni in modo da riconoscere la cifra giusta al bomber.

Da Matuidi, Mandzukic e Perin altri 50 milioni per la Juventus

Con le cessioni appena citate la Juventus reperirebbe in sede di calciomercato circa 90 milioni, compreso il riscatto di Higuain tra un anno. Ma la voce delle entrate potrebbe arricchirsi ancora con almeno altre tre partenze. L’arrivo di Gianluigi Buffon ha chiuso la porta a Mattia Perin destinato a lasciare i bianconeri nelle prossime settimane. L’ex Genoa preferirebbe restare in Italia e su di lui c’è la Fiorentina, niente Milan invece, perché Donnarumma sembra molto vicino alla permanenza.

Sono però le big del calcio portoghese a spingere di più al momento per convincere Perin, il Benfica sarebbe pronto ad arrivare a 12 milioni di euro per superare il Porto. La cifra è molto vicina ai 15 milioni chiesti da Paratici, se il giocatore si convincerà a lasciare il Bel Paese la trattativa potrebbe presto concludersi.

Venti milioni è invece la valutazione di Blaise Matuidi che per caratteristiche non rientrerebbe nei piani tattici di Maurizio Sarri.

Il Campione del Mondo di certo non faticherà a trovare una nuova squadra, da quando si è sparsa la voce di una sua possibile cessione sia il Paris Saint Germain che il Monaco hanno iniziato a prendere contatti. A centrocampo andrà via anche Sami Khedira ma difficilmente i bianconeri riusciranno a recuperare una cifra alta dal suo trasferimento.

Per chiudere l’attacco con Mario Mandzukic che nonostante i 33 anni continua ad essere un bomber molto stimato a livello europeo. Dalla Cina piovono offerte milionarie, ma la sensazione è che un guerriero come un croato voglia restare nel calcio che conta. E i corteggiatori non gli mancano soprattutto in Germania dove oltre Borussia Dortmund ci sarebbe il Bayern Monaco. Il costo del cartellino è di 20 milioni.

In bilico sarebbe pure il futuro di Kean e Cuadrado, il primo ha sul piatto un’offerta dell’Everton da circa 30 milioni che la Juve sembra propensa a rifiutare, in attesa di capire se davvero riuscirà a portare a Torino Mauro Icardi. Il colombiano interessa ad alcuni club cinesi ma non sembra troppo propenso a lasciare l’Europa. Se non parte adesso con ogni probabilità rinnoverà, visto che va in scadenza nel 2020 e la Vecchia Signora non vuole rischiare di cederlo a zero.

La sostanza è che il calciomercato della Juventus potrebbe portare nelle casse fino a 140 milioni di euro con le cessioni di Higuain, Cancelo, Perin, Mandzukic e Matuidi. Oltre 70 sono destinati per prendere de Ligt, per gli altri c’è tutto il tempo di capire come investirli, anche se Chiesa e Icardi rimangono due nomi molto caldi in entrata.