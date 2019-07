Siamo oramai entrati in una fase bollente della sessione estiva di Calciomercato e il Napoli di Aurelio De Laurentiis è sempre al lavoro per cercare di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di mister Carlo Ancelotti. L'obiettivo, quest'anno più che mai, è quello di interrompere il dominio assoluto della Juventus, ma per farlo c'è bisogno di un mercato importante. Per queste ragioni sono già arrivati giocatori importanti come Kostas Manolas, e altri ancora ne arriveranno.

L'obiettivo principale continua ad essere il colombiano del Real Madrid James Rodriguez, per il quale però ci sono non poche difficoltà, mentre l'alternativa che più stuzzica i pensieri del club partenopeo è rappresentata dal giovane ivoriano Pepé del Lille. Secondo quanto riferisce Sky Sport, per arrivare al giocatore del Real Madrid la strada si è messa in salita, e così si sta pensando ad altri nomi importanti. Tra questi, quello di Pepé è l'unico su cui al momento si è mossa concretamente.

Napoli: operazione di mercato molto complicata quella per Pepé

Nelle scorse ore, però, sono arrivate notizie proprio sulla possibilità di acquisto di Pepé, e l'esperto di marketing nel mondo del calcio, Thierry Cross, ha spiegato come si tratta di un'operazione molto complicata, in quanto sul ragazzo c'è una concorrenza molto spietata e addirittura avrebbe già espresso la sua preferenza nei confronti del Paris Saint-Germain.

Se il Napoli vorrà prendere il giocatore, quindi, dovrà mettere mano seriamente al portafoglio e avanzare una proposta davvero importante, per convincere il club francese ma soprattutto il giocatore a sposare il progetto tecnico del club azzurro.

Calciomercato Napoli: il mister X per l'attacco divide De Laurentiis e Ancelotti

In attesa di novità su James Rodriguez, dunque, prende quota la possibilità di un mister X per l'attacco del Napoli. Una visione che però divide il presidente Aurelio De Laurentiis e il tecnico Carlo Ancelotti, col primo che vorrebbe un giocatore in grado di garantire un gran numero di gol e quindi un centravanti d'area di rigore e col secondo che invece vorrebbe un rinforzo di grande qualità che possa giocare tra le linee.

Tornando su Pepé, si tratta di una missione molto complicata, anche perché c'è da battere la concorrenza di PSG, Bayern Monaco, Liverpool e Arsenal. Il sogno del patron partenopeo è invece Mauro Icardi, che però ha in cima ai suoi pensieri la Juventus. Per il giovane talento Elmas, invece, è stato già trovato l'accordo col Fenerbahce e si attende soltanto l'ok dal Napoli. L'arrivo è comunque previsto nel weekend.

Insomma, resta da capire se il tanto atteso mister X sia tra questi nomi oppure sia un profilo ancora non del tutto noto. Una cosa è certa, per il Napoli sarà un mercato letteralmente infuocato.