Mino Raiola ha rotto il silenzio e ora ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti su Matthijs De Ligt. L'agente ha confermato che il suo assistito ha un accordo con la Juventus. Dunque De Ligt ha scelto di trasferirsi a Torino e ora aspetta che i due club trovino un accordo. Raiola ha parlato al 'De Telegraaf' sottolineando che De Ligt si presenterà al ritiro dell'Ajax: "Il giocatore spera solo che la Juventus e l’Ajax trovino l’intesa rapidamente".

Pubblicità

Pubblicità

La Juve lavora per De Ligt

Mino Raiola ha confermato che Matthijs De Ligt ha scelto la Juve e adesso attende che i bianconeri trovino l'accordo con l'Ajax. I campioni d'Italia avrebbero fatto una prima offerta da 55 milioni che è stata ritenuta bassa dall'Ajax. Lo scorso anno, però, la società olandese, per convincere De Ligt a rimanere ancora un anno, aveva raggiunto un accordo con l'entourage del giocatore per poterlo liberare ad una cifra fra i 45 e i 50 milioni.

Pubblicità

A questo summit era presente anche Frank, papà del difensore classe 99, e il supervisore Barry Hulshoff e questo accordo tra le parti era sulla parola. Dunque, non resta che attendere gli sviluppi di questa trattativa con la speranza, da parte di Matthijs De Ligt e della Juve, di poter chiudere il prima possibile.

La Juve torna in campo

In casa Juventus è scattato il countdown per la ripresa degli allenamenti. Infatti, queste sono le ultime ore di relax per i bianconeri che, da domani, saranno nuovamente a Torino.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Infatti, martedì i giocatori saranno al JMedical per sostenere le visite mediche. Mentre mercoledì sarà il primo giorno di lavoro sul campo. La Juve si allenerà alla Continassa fino al 18 luglio e sosterrà quasi sempre delle doppie sedute. Maurizio Sarri è già al lavoro con il suo staff e aspetta il ritorno dei suoi ragazzi. Nel team che collaborerà con il tecnico toscano ci sarà anche Andrea Barzagli. L'ex difensore tornerà subito in campo in un altro ruolo e la sua esperienza sarà fondamentale per Sarri, sia dal punto di vista tecnico che da quello dello spogliatoio, visto che conosce il gruppo alla perfezione.

Barzagli, con i suoi consigli, sarà utile soprattutto ai difensori e potrà spiegare ai nuovi arrivi come Demiral, e presto si spera anche De Ligt, che cosa significa essere un difensore della Juve. Oggi, inoltre, dovrebbe arrivare anche l'elenco dei convocati che dovranno presentarsi al raduno del 10 luglio. Nel frattempo Federico Bernardeschi e Cristiano Ronaldo si stanno godendo gli ultimi scampoli delle loro ferie. Il numero 33 juventino ha rivelato di essere a Disneyland Paris mentre CR7 ha scelto di godersi la sua bella Madeira.

Pubblicità

I due giocatori hanno condiviso le foto delle loro vacanze tramite i loro profili Instagram.