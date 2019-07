Per i giocatori della Juventus questi sono gli ultimi giorni di vacanza. Infatti, da mercoledì si inizierà a fare sul serio visto che i Campioni d'Italia si raduneranno alla Continassa per riprendere gli allenamenti. Il giorno prima ovvero martedì i giocatori saranno impegnati nelle visite mediche di rito. Dunque per la Juve inizierà la stagione 2019/2020 e Maurizio Sarri comincerà a insegnare i suoi dettami tattici ai suoi calciatori. Il tecnico ha già in testa alcune idee e le sue basi tattiche saranno la difesa a quattro e un centrocampo a tre mentre in attacco si potrà sbizzarrire con diverse opzioni.

Mercoledì 10 luglio la Juve torna alla Continassa

Martedì i giocatori della Juve sosterranno le classiche visite mediche e test di inizio stagione mentre da mercoledì i bianconeri saranno in campo alla Continassa.

Il 10 luglio sarà il giorno del raduno e dell'inizio ufficiale dei lavori in vista della prossima stagione. La squadra resterà a Torino fino al 19 luglio giorno in cui partirà per l'Asia. Nella tournée estiva Maurizio Sarri e i suoi ragazzi disputeranno tre amichevoli dove il tecnico potrà fare alcuni esperimenti. In particolare sarà interessante vedere come Sarri utilizzerà i suoi attaccanti, visto che in difesa e a centrocampo l'idea dell'allenatore è quella di non derogare dal 4-3 ovvero una retroguardia composta da quattro uomini e di un centrocampo a tre.

In attacco le variabili saranno molto si potrà vedere un tridente, un modulo con il trequartista e due punte oppure due giocatori alle spalle di un unico centravanti. In avanti solo un calciatore è certo del posto ovvero Cristiano Ronaldo. Ruoterà tutto intorno a CR7 che in caso di tridente come scudieri di fiducia potrà avere Douglas Costa e Federico Bernardeschi. Qualora Sarri, invece, optasse per un trequartista alle spalle di due punte sulla trequarti si vedrebbe uno fra Aaron Ramsey e il numero 33 juventino che avrebbero il colpito di superare Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. La terza opzione offensiva del tecnico della Juve prevederebbe Bernardeschi e il numero 10 bianconero alle spalle di CR7.

Il 26 luglio la Juve sfiderà il Team - K

Dopo il lavoro alla Continassa la Juve si trasferirà in Asia dove giocherà tre amichevoli. Le prima è fissata per il 21 luglio e in quell'occasione i bianconeri si troveranno davanti il Tottenham. La seconda sfida, invece, sarà in programma il 24 luglio e metterà di fronte Juve ed Inter. Prima di rientrare a Torino, i Campioni d'Italia saranno impegnati in una terza partita nella quale la squadra di Sarri sfiderà una selezione dei migliori giocatori della Corea.

La gara tra la Juve e il Team - K si disputerà il 26 luglio.