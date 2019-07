La Juventus, da oggi in avanti, si dividerà in due, infatti, Maurizio Sarri e i suoi ragazzi lavoreranno sul campo mentre la società si muoverà sul mercato per rinforzare la squadra. Fabio Paratici, in queste ore, è concentrato per portare a Torino Matthijs De Ligt. L'olandese è il grande obiettivo dei bianconeri e la speranza è di poterlo vedere presto alla Continassa. La Juve starebbe trattando ad oltranza con l'Ajax per limare le distanze per il ragazzo classe '99.

De Ligt ha scelto la Juve

In queste ore, Matthijs De Ligt starebbe attendendo il via libera per poter diventare un giocatore della Juventus. Il difensore ha deciso di trasferirsi a Torino e anche la sua fidanzata Annekee Moleenar ha salutato le sue amiche a testimonianza del fatto che il trasferimento del ragazzo classe 99 possa essere imminente. La Juve vuole arrivare a De Ligt e per questo la trattativa con l'Ajax starebbe procedendo costantemente perché le due società vorrebbero chiudere il prima possibile.

La speranza è che la fumata bianca possa arrivare entro la settimana. Anche perché per Matthijs De Ligt sarebbe importante potersi già allenare con i nuovi compagni per entrare al meglio negli schemi di Maurizio Sarri. Il difensore avrebbe così il tempo di trovare la condizione e soprattutto l'intesa con la squadra in vista dell'inizio del campionato e potrebbe anche partire con la Juve per la tournée asiatica.

La Juve si è ritrovata al JMedical

Questa mattina i giocatori della Juventus si sono ritrovati al JMedical per sostenere le visite di idoneità.

Infatti, i tifosi bianconeri presenti all'esterno della struttura hanno potuto vedere i vari Bonucci, Bernardeschi, Rugani, Mandzukic, Pjanic, Khedira, Emre Can, De Sciglio, Cancelo e Higuain. I giocatori hanno così sostenuto le visite mediche e all'uscita dal JMedical si sono fermati per fare foto e autografi con i supporters della Juve. I più acclamati sono stati Mario Mandzukic, Federico Bernardeschi, Miralem Pjanic e soprattutto Gonzalo Higuain.

Il Pipita sembra essere in uscita dalla Juve, ma i fans juventini gli hanno dimostrato il loro affetto e gli hanno cantato il coro: "Resta con noi". Il Pipita era ovviamente molto felice del calore del popolo bianconero. La Juve dopo aver svolto i test medici è rientrata alla Continassa e nel pomeriggio ci sarà il primo allenamento sul campo. Infatti, oggi Maurizio Sarri conoscerà per la prima volta i suoi ragazzi e avrà modo nella seduta pomeridiana di iniziare a lavorare sul terreno di gioco e sarà interessante capire se sarà una sessione per lo più atletica oppure se ci sarà già spazio per il pallone.

La curiosità per il primo allenamento del tecnico toscano è sicuramente molta e probabilmente si saprà qualcosa in più sulle sue metodologie di lavoro solo al termine della seduta di oggi.