Per i giocatori della Juventus stanno terminando le vacanze visto che da domani la squadra riprenderà gli allenamenti. Questi sono giorni molto intensi e c'è già chi è al lavoro. Infatti, Maurizio Sarri da ieri è alla Continassa e con il suo staff sta programmando l'estate della sua Juve. Il tecnico prima ha visionato con cura tutte le strutture e ha stilato l'agenda dei prossimi giorni. La Juve da domani si allenerà alla Continassa fino al 18 luglio, visto che poi il giorno successivo la squadra partirà per l'Asia.

La tournée durerà circa 8 giorni e dal 27 luglio i Campioni d'Italia saranno nuovamente a Torino. A fine mese, invece, Maurizio Sarri ritroverà tutti i giocatori visto che sono attesi i sudamericani. Il tecnico per il raduno estivo ha convocato ben 33 giocatori, 20 che fanno parte della prima squadra e 13 dell'Under 23. In questa lista oltre ai sudamericani non ci sono nemmeno Cristiano Ronaldo e Blaise Matuidi che torneranno il 13 luglio.

Domani mattina le visite mediche per i bianconeri

Alcuni giocatori della Juve sono già a Torino da alcuni giorni.

Fra questi c'è il neo acquisto Aaron Ramsey. Il gallese lavora da molto tempo per smaltire l'infortunio patito con l'Arsenal e soprattutto sta cercando di essere al top per entrare fin da subito negli schemi del tecnico toscano. Questa mattina Aaron Ramsey era al JMedical per fare le classiche visite mediche. Ma nella struttura medica juventina oggi non c'era solo nei numero 8 bianconero visto che erano presenti anche Wojciech Szczesny, Carlo Pinsoglio e Douglas Costa. A loro si è aggiunto Cristian Romero che però non resterà a Torino visto che tornerà in prestito al Genoa.

Dunque quella di oggi è stata una giornata di controlli e da domani mattina sra il turno del resto gruppo. Infatti, mercoledì al JMedical si presenteranno tutti gli altri bianconeri che sono stati convocati da Maurizio Sarri e anche loro si sottoporranno alle normali visite di idoneità. Ecco l'elenco completo dei 20 calciatori della prima squadra: Buffon, Pinsoglio, Szczesny, Perin, Cancelo, Demiral, Rabiot, De Sciglio, Chiellini, Pjanic, Khedira, Mandzukic, Bonucci, Emre Can, Ramsey, Douglas Costa, Rugani, Higuain, Bernardeschi e Pjaca. Mentre i ragazzi dell'Under 23 chiamati da Sarri sono: Loria, Beruatto, Coccolo Di Pardo, Clemenza, Frederiksen, Kastanos, Muratore, Touré, Mavididi, Peeters, Pereira, Zanimacchia. Domani pomeriggio la Juve comincerà a fare sul serio visto che sarà in programma il primo allenamento della stagione che si terrà alla Continassa.

La squadra nei prossimi giorni svolgerà per lo più delle doppie sedute di lavoro anche perché in Asia gli allenamenti saranno più leggeri poiché la squadra giocherà tre amichevoli che sono fissate per il 21, il 24 e il 26 luglio. Perciò gli impegni saranno tanti e molto ravvicinati.

Barzagli potrebbe non far parte dello staff di Sarri

Nei giorni scorsi era data per certa la presenza di Andrea Barzagli nello staff di Maurzio Sarri. Invece, stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport, negli ultimi giorni l'ex difensore sarebbe tornato sui suoi passi e avrebbe deciso di non unirsi al tema del tecnico toscano.

Barzagli avrebbe decisio di dedicarsi ad altro ma non è da escludere che possa rientrare nella Juventus a campionato in corso o nella prossima stagione.