Le vacanze per la maggior parte dei giocatori sono terminate ed oggi 10 luglio anche la Juventus inizia i lavori in vista della prossima annata. I convocati per il raduno, questa mattina si sono presentati al JMedical per effettuare i test fisici di idoneità. Ad aspettare i bianconeri c’era un gruppo di tifosi che ha accolto con applausi i loro beniamini. Anche Gonzalo Higuain, Mario Mandzukic, Joao Cancelo e Sami Khedira, inseriti loro malgrado nella lista dei partenti, sono stati acclamati con applausi e cori, soprattutto all’attaccante argentino è stato chiesto di rimanere.

I partenti

L’ex centravanti del Napoli non rientrerebbe più nei piani della dirigenza e sarebbe uno dei "sacrificabili "per far spazio nel parco attaccanti, a qualche altro innesto ritenuto funzionale al gioco del nuovo tecnico. Al momento il candidato numero uno a prendere il posto del Pipita sarebbe Mauro Icardi, che Paratici segue dall’estate scorsa.

Cancelo, altro giocatore molto gradito ai tifosi, invece sarebbe nel mirino del Manchester City e del Bayern Monaco.

La sua cessione sarebbe propedeutica per finanziare gli acquisti di questa sessione.

Mandzukic starebbe prendendo tempo, prima di accettare la corte del Borussia Dortmund, mentre Sami Khedira potrebbe rescindere il contratto.

L’inizio di una nuova era

Terminate le visite di rito, nel tardo pomeriggio la truppa si presenterà alla Continassa per il primo allenamento agli ordini Maurizio Sarri. All’appello mancheranno Paulo Dybala, Rodrigo Bentancur, Juan Cuadrado e Alex Sandro che hanno disputato la Copa America e torneranno solo in prossimità dell’amichevole di Villar Perosa prevista il 14 agosto.

Mentre Moise Kean e il nuovo acquisto Luca Pellegrini che sono stati impegnati rispettivamente nell’Europeo Under 21 e nel mondiale Under 20 sono ancora in vacanza. A Blaise Matuidi e Cristiano Ronaldo sono stati concessi alcuni giorni di vacanza in più e il loro rientro è previsto sabato 13 luglio, in tempo per la partenza in vista della tournée asiatica, in programma il 19 luglio.

Oggi intanto il "pianeta bianconero" ricorda lo sbarco di un anno fa di CR7 all’ombra della Mole, mentre questo 10 luglio sarà ricordato come l’inizio dell’era Sarri.

La Vecchia Signora vuole cambiare modo di stare in campo, rimanendo fedele al mantra: “vincere”, magari anche divertendosi. Dopo le visite mediche, la Juve ha postato sui social le foto dei giocatori, tranne quelle di Higuain, Mandzukic e Khedira, forse un ulteriore indizio sul fatto che sarebbero in partenza o magari una casualità, anche se poco credibile. Nei prossimi giorni si potrà sapere qualcosa di più sul futuro di questi tre bianconeri, che restano comunque molto amati dai fans.