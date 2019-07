La Juventus ha iniziato ufficialmente la preparazione estiva alla Continassa, successivamente farà una tourneè estiva in Asia durante la quale disputerà alcuni match dell'International Champions Cup. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di giocatori funzionali al progetto di Sarri. Gli acquisti bianconeri testimoniano la volontà della Juventus di affidarsi a giovani di qualità, alcuni da lasciare in prestito, altri da inserire già in rosa.

È il caso di Demiral, che dovrebbe essere il quinto difensore centrale della rosa bianconera, così come si attende a breve la probabile ufficializzazione dell'acquisto di De Ligt dall'Ajax. Rimanendo sempre sui giovani, ha parlato a 'La Repubblica' l'agente sportivo di Mota Carvalho, giovane 21enne brasiliano che l'anno scorso ha giocato in Serie C nella Virtus Entella. In merito al presunto interesse di Juventus e Napoli per il suo giocatore, l'agente ha rilasciato dichiarazioni molto interessanti.

Ag. di Mota Carvalho: 'La Juve è la Juve'

L'agente del brasiliano Mota Carvalho, a 'La Repubblica', ha parlato del presunto interesse di Juventus e Napoli per il suo giocatore. Lo stesso ha sottolineato come il Napoli sia una società molto importante, per cui tutti vorrebbero giocare, ma non apprezzerebbe l'eventuale decisione di essere acquistato dalla società campana ed essere girato in prestito in Serie C al Bari. Come è noto infatti la società pugliese è di proprietà, come il Napoli, di Aurelio De Laurentiis e l'idea sarebbe appunto quella di far crescere il brasiliano nel Bari.

L'agente di Mota Carvalho ha sottolineato come vorrebbe che il brasiliano giocasse in Serie B, per continuare la sua crescita professionale. Inoltre ha aggiunto che deciderà sempre la Virtus Entella, proprietaria del cartellino del brasiliano. Infine ci ha tenuto a precisare che un eventuale trasferimento alla Juventus sarebbe il massimo in quanto parliamo di una delle società più importanti a livello europeo.

Il mercato della Juventus

Come dichiarato dall'agente, deciderà la Virtus Entella sul futuro del giocatore anzi ha sottolineato come apprezzerebbe anche una permanenza a Chiavari in Serie B.

La Juventus potrebbe quindi acquistare il giocatore ed eventualmente lasciarlo in prestito alla Virtus Entella o eventualmente girarlo nella Juventus Under 23. Sempre in tema giovani, la Juventus ha di recente ufficializzato per la primavera l'acquisto di alcuni giovani: dal Cesena è arrivato Finnan, dal Pescara è stato acquistato la punta Cerri ed infine a parametro zero (dopo aver giocato con il Basilea) è stato definito l'arrivo di Joel Ribeiro.