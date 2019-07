Juventus - Inter non è una partita come le altre, questo è il pensiero dei tifosi bianconeri e nerazzurri, ma sono anche le parole pronunciate ieri in conferenza stampa da Maurizio Sarri proprio alla vigilia della partita.

Quest'oggi alle 13:30 le due squadre si affronteranno in amichevole e i Campioni d'Italia si presenteranno con una formazione molto competitiva. Maurizio Sarri vuole ripartire da ciò che si è visto di buono nel secondo tempo contro il Tottenham.

Il tecnico toscano schiererà un 4-3-3 e tra i titolari si vedrà Cristiano Ronaldo che partirà come sempre dalla sinistra per poi accentrarsi. Questa infatti è la posizione nella quale lo schiererà Sarri, insieme a lui giocheranno Federico Bernardeschi e Mario Mandzukic. Dunque Maurizio Sarri contro l'Inter non farà grandi cambi rispetto alla formazione titolare vista contro il Tottenham, l'unica novità dovrebbe essere a centrocampo dove dal primo minuto si dovrebbe vedere Adrien Rabiot.

Sarri contro l'Inter non farà molti cambi

La Juventus, oggi, giocherà la sua seconda amichevole estiva e Maurizio Sarri spera di vedere le cose buone intraviste nel secondo tempo contro il Tottenham. Il tecnico juventino, contro l'Inter, non farà molti cambi e confermerà gran parte dei titolari visti domenica scorsa.

In porta, la Juve schiererà Wojciech Szczesny, davanti a lui agirà la difesa a quattro composta da Joao Cancelo sulla corsia di destra, in mezzo invece ci sarà la coppia formata da Leonardo Bonucci e Daniele Rugani, a completare il reparto ci sarà Mattia De Sciglio che occuperà la fascia sinistra.

Davanti al quartetto difensivo ci sarà spazio per il centrocampo a tre, guidato in cabina di regia da Miralem Pjanic che avrà ai suoi lati Emre Can e Adrien Rabiot. In mezzo al campo dunque ci sarà una novità rispetto alla partita di domenica: il numero 25 prenderà il posto di Blaise Matuidi. L'undici bianconero infine vedrà l'attacco a tre composto da Federico Bernardeschi, Mario Mandzukic e Cristiano Ronaldo.

Ovviamente nel corso della partita ci saranno molti cambi e troverà spazio anche il grande acquisto di questa estate della Juve, ovvero Matthijs de Ligt. L'olandese giocherà sicuramente uno spezzone della sfida contro l'Inter.

Probabile formazione Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, De Sciglio; Can, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

I nuovi si sono presentati al gruppo

Ieri, intanto, sono stati condivisi sui social i video in cui i nuovi giocatori bianconeri si sono presentati al gruppo rispettando la tradizione juventina ed esibendosi con alcune performance canore.

Sono saliti sulla sedia per cantare Matthijs de Ligt, Gonzalo Higuain, Gigi Buffon, Adrien Rabiot e Merih Demiral. Il Pipita è stato uno dei migliori e ha intonato "Despacito", mentre il numero 77 juventino ha scelto un grande classico italiano ovvero "Nel blu dipinto di blu" di Domenico Modugno.