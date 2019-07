Ieri pomeriggio, poco dopo le 18 Adrien Rabiot è arrivato a Torino accompagnato dal suo entourage. Stamattina, il francese si è presentato al J-Medical per sostenere le visite mediche per la Juventus. Il francese è il terzo rinforzo per Maurizio Sarri e il secondo a centrocampo, visto che nei mesi scorsi è arrivato Aaron Ramsey. Il gallese, questa mattina su Instagram, ha condiviso anche la prima foto che lo ritrae con la maglia della Juve. Ma Ramsey e Rabiot potrebbero non essere i soli innesti in mezzo al campo visto che Fabio Paratici spera di arrivare a Paul Pogba.

Pubblicità

Pubblicità

Infatti, il quotidiano spagnolo 'As' sostiene che la Juve starebbe studiando un piano per arrivare al francese e superare la concorrenza del Real Madrid.

La Juve penserebbe sempre a Pogba

Paul Pogba sembra essere il sogno estivo della Juventus e dei suoi tifosi. Il francese vorrebbe lasciare il Manchester United e avrebbe dato il suo gradimento al club bianconero. Pogba sarebbe ancora molto legato al mondo Juve, tant'è che a maggio presenziò alla festa di addio al calcio di Andrea Barzagli.

Pubblicità

Il Manchester United però non si priverà facilmente del suo centrocampista. Inoltre, su Pogba ci sarebbe la forte concorrenza del Real Madrid. Ma la Juve non sarebbe spaventata dalla concorrenza dei blancos e in Spagna spiegano che Paratici starebbe pensando ad un'offerta monstre per far vacillare il Manchester United. La Juve sarebbe pronta ad offrire 135 milioni per arrivare al centrocampista francese. Questa cifra potrebbe essere sufficiente per superare proprio il Real Madrid.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Infatti, le merengues potrebbero spingersi sui 120 milioni e, se così fosse, l'offerta della Juve sarebbe più alta. Adesso, però, non resta che attendere di capire se davvero i bianconeri affonderanno. Comunque, la Juve a centrocampo dovrebbe cedere almeno due giocatori.

La Juve potrebbe cedere Khedira e Matuidi

In questo momento, il centrocampo dei bianconeri è composto da Miralem Pjanic, Emre Can, Rodrigo Bentancur, Aaron Ramsey, Adrien Rabiot, Sami Khedira e Blaise Matuidi.

Questi ultimi due, però, sarebbero in partenza visto che non avrebbero le caratteristiche adatte al gioco di Maurizio Sarri. Inoltre, Blaise Matuidi ha il contratto in scadenza nel 2020 e, proprio per questo motivo, la Juve potrebbe volerlo cedere per non rischiare di perderlo a parametro zero. In uscita dai bianconeri ci sarebbe anche Gonzalo Higuain. Qui la situazione sembra essere più spinosa. Infatti, il Pipita non sembra intenzionato a giocare in un club italiano che non sia la Juventus.

Pubblicità

Il suo agente Nicolas Higuain ieri con un tweet ha fatto sapere che suo fratello in Italia vestirà solo i colori bianconeri e che ha due anni di contratto che vuole rispettare. Perciò si dovrà capire se il Pipita potrà rimanere davvero alla Juve e se la sua avventura alla Vecchia Signora è davvero finita.