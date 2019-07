Da ieri, la Juventus ha iniziato a ufficializzare i suoi nuovi acquisti. Domenica, il primo a presentarsi al JMedical è stato Luca Pellegrini. Il ragazzo classe 99 ha svolto le visite mediche e in serata è arrivato anche il comunicato ufficiale del club bianconero. Ma Luca Pellegrini non è stato l'unico nuovo acquisto che ieri è arrivato a Torino. Infatti, dopo le 18:00 di domenica all'aeroporto di Caselle è atterrato il volo privato che ha portato in Italia Adrien Rabiot.

Il francese poi si è diretto in hotel per riposarsi anche perché questa mattina presto si è presentato al JMedical per fare le visite mediche. I tifosi della Juve, però, non sono sazi e sperano presto di vedere a Torino Matthijs De Ligt. I bianconeri sono al lavoro proprio per chiudere l'affare per il difensore olandese e chissà che questa non possa essere la settimana decisiva visto che la trattativa sarebbe ai dettagli.

La Juve continua la trattativa per De Ligt

La Juventus, in queste ore, è al lavoro per chiudere la trattativa per Matthijs De Ligt. L'olandese da alcuni giorni avrebbe un accordo con i bianconeri a 8 milioni di ingaggio più quattro di bonus.

Adesso le parti sono al lavoro per cercare un accordo tra la Juve e l'Ajax. I bianconeri, al momento, avrebbero offerto 60 milioni, mentre i lancieri ne vorrebbero 70 dunque si starebbe cercando di limare gli ultimi dettagli. In casa Juve comunque c'è ottimismo che l'affare possa andare in porto e non è da escludere che Fabio Paratici possa andare ad Amsterdam per dare l'accelerata definitiva per chiudere l'affare De Ligt. La Vecchia signora ha scelto di puntare forte sul difensore classe 99 ed è pronta a fare un investimento importante per uno dei giocatori più promettenti del panorama europeo.

Le prime parole da bianconero per Pellegrini

Ieri, in casa Juventus è stato il Luca Pellegrini day. Il difensore si è sottoposto alle visite mediche e poi in serata è arrivata l'ufficialità da parte del club bianconero. Luca Pellegrini, questa mattina, ha scritto un lungo post in cui ci teneva a salutare e ringraziare la Roma e tutte le persone con le quali ha lavorato in questi anni. Il neo bianconero ha poi parlato della sua avventura juventina sottolineando che non vede l'ora di iniziare.

Oltre a Luca Pellegrini anche Aaron Ramsey ha utilizzato Instagram per condividere la prima foto con la maglia della Juve. Il gallese si è già calato nel mondo bianconero e ha utilizzato il motto juventino fino alla fine. Adesso i tifosi della Juve non vedono l'ora di vedere in azione i nuovi giocatori e non dovranno attendere ancora molto visto che la preparazione dei campioni d'Italia scatterà il 10 luglio. Giorno in cui Cristiano Ronaldo e compagni si ritroveranno alla Continassa.