De Ligt potrebbe essere il prossimo colpo del mercato della Juve. Secondo quanto riferisce SportMediaset, che riprende le voci in arrivo dall’Olanda, il giocatore ha già lasciato il ritiro dell’Ajax e nelle prossime ore potrebbe diventare ufficialmente bianconero. L’affare sarebbe concluso, a scriverlo è anche l'edizione on line de La Repubblica, dopo aver trovato l’accordo con il giocatore sarebbe stata trovata l’intesa anche tra i club, l’unico tassello che mancava prima della nuova avventura del giovane difensore a Torino.

A questo punto il nazionale olandese potrebbe davvero arrivare sotto la Mole già nel weekend, come desiderato da Sarri, e sarà protagonista non solo alla Continassa ma anche nella tournèe in Asia che scatterà il 19 luglio. Sull'areo ci sarà quindi posto anche per De Ligt.

Mercato Juve: sarebbe fatta per De Ligt

Potrebbe essere quindi oggi il giorno della fine del tormentone De Ligt per il mercato della Juve. Da ore si susseguono rumors sulla chiusura dell’avventura nell’Ajax del calciatore olandese.

Già stamattina si era sparsa la voce di un addio ai lancieri già prima della partenza per il ritiro in Austria della squadra di Ten Hag. Ai rumors ora sarebbero seguiti anche i fatti, De Ligt avrebbe già svuotato l’armadietto e sarebbe così pronto a trasferirsi alla Juventus in modo ufficiale. Sarebbe quindi arrivato anche l’accordo tra i club, Paratici nelle scorse ore aveva alzato l’offerta a 67 milioni più bonus, a questo punto l’Ajax avrebbe accettato il rilancio, forse facendo anche un piccolo sconto rispetto alla richiesta originale di 75 milioni.

Nessun problema invece per il contratto di De Ligt, l’olandese da settimane aveva trovato l’accordo con la Juve sulla base di un quinquennale da 7,5 milioni di euro a stagione a cui ci saranno da aggiungere dei bonus, facilmente raggiungibili, per arrivare a quota 12 milioni. L’affare è quindi concluso, o almeno così sembra dalle ultime novità.

Il giocatore a questo punto potrebbe davvero arrivare a Torino già nel fine settimana come anticipato da molti giornali questa mattina.

Tutto questo farà molto felice Maurizio Sarri che da sempre spinge per avere il giocatore per la tournèe in Asia dei bianconeri. Così anche il tecnico è stato accontentato visto che l’area per raggiungere i primi testa amichevoli stagionali parte il 19 luglio. Doveva essere il week end di De Ligt e probabilmente lo sarà, gli uomini del Calciomercato della Juventus hanno piazzato un altro colpo, si aspetta solo l’ufficialità.

De Ligt va così a raggiungere Ramsey, Rabiot e Buffon nella casella degli acquisti 2019-2020 dei bianconeri, casella che contiene anche i giovani Pellegrini, Demiral e Romero, l’argentino però rimarrà al Genoa in prestito.