La politica della Juventus nel Calciomercato è anche quella di accaparrarsi talenti a parametro zero o cogliere qualche opportunità a costo di saldo. Con questo modus operandi nel tempo ha fatto ottimi affari e continua a tutt'oggi, basti ricordare che a gennaio si è assicurata Aaron Ramsey e in questi giorni ha ingaggiato Adrien Rabiot e per entrambi i centrocampisti non ha sborsato un euro per i cartellini.

Pubblicità

Pubblicità

Adesso la dirigenza della Continassa non perde di vista un possiamo colpo extra lusso in saldo che risponde al nome di Mauro Icardi, da tempo ai ferri corti con l'Inter.

Le vicissitudini di Maurito

L'attaccante di Rosario, reduce da una stagione travagliata per la diatriba con la società che l'ha privato della fascia di capitano, non avrebbe mai ricucito lo strappo, anzi ultimamente con l'avvento di Antonio Conte sulla panchina, esso si sarebbe acuito perché non rientra nei piani del tecnico pugliese.

Pubblicità

Se è ormai inviso al suo club, Maurito non dispiacerebbe affatto a Paratici che lo segue fin dalla scorsa estate ed avrebbe anche contattato la moglie agente del giocatore Wanda Nara, per sondare il terreno prima di virare su Cristiano Ronaldo. I contatti tra il ds e l’entourage del numero 9 nerazzurro da allora non si sarebbero di fatto interrotti, tanto che ultimamente i due sarebbero stati avvistati nello stesso hotel di Ibiza.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Serie A

L’argentino e la compagna vorrebbero rimanere in Italia e il loro club preferito sarebbe la Juve, tanto che tempo fa nell'ambiente è circolato un rumors in base al quale era ipotizzabile uno scambio sull'asse Milano-Torino tra Icardi e Dybala. L’ipotesi del baratto adesso è del tutto tramontata perché Sarri considera la Joya uno dei talenti sul quale fondare il suo gioco. E allora non resta che aspettare gli ultimi giorni di mercato, quando l'Inter potrebbe "svendere" il suo tesserato piuttosto che relegarlo fuori rosa e rischiare di perderlo a parametro zero fra un anno.

Le possibili mosse di Paratici

Intanto l'attaccante si è aggregato al gruppo per il ritiro di Lugano, da dove continua a ribadire la volontà di vestire la maglia nerazzurra, ma da diversi tifosi è considerato un "traditore".

In queste settimane la Juventus cercherà di piazzare alcuni esuberi del parco attaccanti, individuati in Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic e poi quando le parti si saranno "stancate", Paratici potrebbe dare la stoccata finale per Icardi.

Pubblicità

Un altro nodo da sciogliere è lo stipendio del giocatore che al momento percepisce 5,3 milioni di euro e in autunno avrebbe rifiutato il rinnovo del contratto che prevedeva un ingaggio da 6,5 milioni a fronte dei 9,5 richiesti dal suo entourage. Intanto Wanda Nara sarebbe già pronta per tornare ad Ibiza, dove è di casa il suo nuovo consulente e tra un bagno e dove cercherà una sistemazione professionale per il suo compagno.