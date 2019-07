Paulo Dybala ha vissuto una stagione all'ombra di Cristiano Ronaldo. Con l'arrivo dell'attaccante di Madeira, Allegri ha adattato la Joya al ruolo di "tuttocampista", posizione che l'ha allontanato dalla porta e conseguentemente si è abbassata drasticamente la sua media gol. Le sue prestazioni anonime hanno deluso Massimiliano Allegri che se fosse rimasto sulla panchina bianconera, avrebbe probabilmente spinto per la sua cessione, mentre la dirigenza ha sempre sostenuto il numero 10, considerandolo un patrimonio.

Con l'approdo di Maurizio Sarri, a guida della squadra, la posizione del ragazzo di Laguna Larga sul mercato è cambiata, infatti l'ex Chelsea nella conferenza d'insediamento l'ha definito come un talento da rilanciare.

I possibili ruoli di Paulo

Il raduno della Juventus è iniziato mercoledì, ma Dybala avendo disputato la Copa America, torneo nel quale l'Argentina si è classificata terza, adesso è in vacanza.

Dal torneo sudamericano potrebbero arrivare delle indicazioni utili a Sarri sull'impiego dell'ex Palermo, il quale ha giocato, secondo gli ordini di Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, da "falso nueve". Agire da 'numero nove' potrebbe essere una soluzione per Sarri che però sembrerebbe intrigato pure a conferirgli il ruolo di trequartista, in caso di utilizzo di un centravanti al fianco di Cristiano Ronaldo.

In sostanza, nel caso in cui il posto sulla trequarti fosse dato ad Aaron Ramsey, la Joya potrebbe essere una seconda punta nel 4-3-1-2. Mentre in un ipotetico 4-3-3, con CR7 nel ruolo di esterno, Dybala potrebbe essere impiegato come appunto nell'Albiceleste e al suo fianco, oltre all'attaccante di Madeira, ci sarebbe uno tra Federico Bernardeschi e Douglas Costa.

Dybala fuori dalla lista dei partenti

La dirigenza della Continassa, consapevole del gradimento di Sarri nei confronti del numero dieci bianconero l'ha tolto dal mercato e l'ipotetico scambio sull'asse Juventus - Inter tra Dybala e Icardi sembrerebbe del tutto tramontato.

Fabio Paratici al di là dello scambio, rimane vigile sull'attaccante nerazzurro, perché non gli dispiacerebbe acquistarlo, magari a fine mercato e a prezzo scontato. Dybala, del resto ha sempre rifiutato sia un trasferimento a Milano sponda nerazzurra sia un approdo al Manchester United, perchè le sue intenzioni sono sempre state quelle di continuare ad indossare la maglia bianconera. Secondo quanto filtrerebbe dal pianeta bianconero, a meno che non arrivi dall'estero un'offerta irresistibile di 100 milioni di euro, l'argentino continuerà la sua carriera all'ombra della Mole, anche se il suo ruolo potrebbe dipendere dall'eventuale arrivo del connazionale Maurito.