Continuano ad arrivare importanti notizie per quanto riguarda il movimenti di mercato della Juventus. Le ultime indiscrezioni si concentrano sempre su Neymar. Il giocatore brasiliano, infatti, non ha intenzione di proseguire la sua carriera al Paris Saint Germain, dove ha sempre avuto contrasti con i compagni di squadra o con la dirigenza. Il campione brasiliano vorrebbe tornare al Barcellona, ma il club spagnolo ha già comprato Antoine Griezmann, spendendo più di cento milioni di euro.

Secondo una parte della stampa spagnola la prossima destinazione di Neymar potrebbe essere la Juventus. Come riporta il noto quotidiano "El Mundo Deportivo" e come rilancia anche SportMediaset, il club bianconero starebbe pensando di portare a Torino Neymar, cercando però di abbassare il suo prezzo, inserendo alcune contropartite tecniche gradite al Paris Saint Germain. Il giornale spagnolo ha fatto i nomi di Paulo Dybala e di Blaise Matuidi.

Il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici starebbe infatti pensando di sacrificare l'attaccante argentino (valutato circa cento milioni di euro) e il centrocampista della nazionale francese (che ha una valutazione di venticinque milioni di euro).

Juventus, per il Mundo Deportivo potrebbe arrivare un maxi scambio per Neymar

Il Paris Saint Germain si sarebbe ormai quasi rassegnato all'idea di perdere Neyma per la prossima stagione.

Il campione brasiliano, infatti, non avrebbe intenzione di rimanere a Parigi, dove ha avuto screzi anche con il direttore sportivo Leonardo.

Secondo quanto riportano i media iberici, la Juventus starebbe seriamente pensando a Neymar. A breve potrebbe esserci un incontro in Cina tra i dirigenti bianconeri e il procuratore Pini Zahavi, il quale starebbe facendo da mediatore tra la Juventus e il Paris Saint Germain.

In Europa i club che potrebbero permettersi l'ingaggio di Neymar sono veramente pochissimi a permettersi il costo del suo cartellino e soprattutto il suo ingagio, che è di oltre trentacinque milioni di euro. Un'eventuale coppia di attacco Neymar-Cristiano Ronaldo sarebbe veramente devastante per qualsiasi squadra. Inoltre, il fenomeno brasiliano avrebbe già espresso il desiderio di giocare con il campione portoghese, che finora ha sempre incontrato da avversario.

Per finanziare un'operazione di mercato di questo tipo, però, la Juventus dovrebbe effettuare alcune importanti cessioni. Stiamo parlando di Higuain, Khedira, Mandzukic, Emre Can, Cancelo ed eventualmente anche Kean, tutti giocatori che peraltro non sembrano rientrare nei piani del tecnico bianconero Maurizio Sarri.