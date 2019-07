Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Potrebbero infatti arrivare dei cambiamenti molto significativi nel reparto offensivo del club bianconero. Gonzalo Higuain è stato protagonista di un ottimo inizio di stagione, avendo segnato un bellissimo gol al Tottenham, nella prima uscita della Juventus. Nonostante questo, il "Pipita" non sembra rientrare nei piani di Maurizio Sarri, il quale vorrebbe puntare su un attaccante con diverse caratteristiche tecniche.

Su Higuain è molto forte l'interesse della Roma, che ha già avuto dei contatti con l'entourage dell'argentino. Anche il futuro di Paulo Dybala è ancora tutto da decifrare. Su di lui ci sono il Manchester United e il Paris Saint Germain, due top club europei che lo seguono da molto tempo. La Juventus lo valuta almeno ottantacinque milioni di euro. Per rinforzare l'attacco, comunque, l'obiettivo primario di Maurizio Sarri non sarebbe Mauro Icardi, come riporta il giornalista di "Rai Sport" Ciro Venerato.

Per quest'ultimo, infatti, l'allenatore bianconero preferirebbe un profilo diverso, come quello di Gabriel Jesus. L'attaccante del Manchester City è stato protagonista di un'ottima stagione ed ha guidato la sua nazionale al trionfo in Coppa America, segnando numerosi gol decisivi. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, Venerato: 'Sarri preferirebbe Gabriel Jesus o Lukaku ad Icardi"

Sempre secondo quanto riporta Ciro Venerato, un altro giocatore molto gradito a Maurizio Sarri sarebbe Romelu Lukaku, attaccante belga del Manchester United.

Su di lui, però, c'è da tempo l'Inter, in quanto il belga è il primo obiettivo di Antonio Conte per rinforzare il reparto offensivo nerazzurro. In ogni caso, la Juventus potrebbe acquistare uno dei due attaccanti sopracitati. Il club bianconero, infatti, potrebbe decidere di vendere alcuni suoi pezzi da novanta, procurandosi un tesoretto non indifferente. I giocatori a rischio cessione, secondo Ciro Venerato, sono: Paulo Dybala, Joao Cancelo (valutato circa sessanta milioni di euro e richiesto da Barcellona, Manchester City e Bayern Monaco), Blaise Matuidi (cercato dal Monaco e che ha una valutazione di venticinque milioni di euro), Khedira (il cui prezzo del cartellino è di quindici milioni di euro) e Demiral (valutato quaranta milioni di euro e cercato con insistenza dal Milan).

Tutto da decidere anche il futuro di Moise Kean. Il giovanissimo attaccante della Juventus, che ha enormi margini di miglioramento, viene valutato circa trentacinque milioni di euro ed è seguito da numerosi top club della Premier League inglese, oltre che dall'Ajax.