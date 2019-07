Dopo gli arrivi di Theo Hernandez e Rade Krunic, e in attesa dell'ufficializzazione di Ismael Bennacer, il Milan si sta concentrando sull'operazione che dovrebbe portare agli ordini di Giampaolo Angel Correa, attaccante dell'Atletico Madrid. Nel frattempo, i dirigenti rossoneri stanno anche vagliando il mercato alla ricerca di un difensore centrale, e Merih Demiral della Juventus sarebbe stato segnalato come l'uomo giusto per completare l'organico nel reparto arretrato.

Infatti Marco Giampaolo in questo momento è alle prese con delle lacune proprio nel settore difensivo, poiché gli unici difensori centrali disponibili ad oggi sono Mateo Musacchio e Alessio Romagnoli, oltre al giovane Matteo Gabbia, mentre Mattia Caldara è ancora fermo per un infortunio.

Sembra difficile arrivare a Demiral, poiché la Juventus lo ha prelevato da poco dal Sassuolo, e per adesso è ancora indecisa sul da farsi, poiché a fronte dei problemi fisici che sta accusando Giorgio Chiellini, potrebbe decidere di trattenere il giovane nazionale turco che diventerebbe la prima alternativa al 34enne toscano.

Il Corriere dello Sport ha rivelato che il club torinese, dopo aver chiuso le porte al Milan per l'ex Sassuolo, avrebbe proposto in alternativa Daniele Rugani. Tuttavia l'ex Empoli non avrebbe entusiasmato particolarmente i vertici della società milanese.

Calciomercato Milan, le alternative allo juventino Demiral

Resosi conto che sarà piuttosto difficile arrivare a Demiral, il Milan si sta guardando intorno alla ricerca di nuovi obiettivi.

In particolare, sembra che i rossoneri stiano puntando nuovamente sull'Atletico Madrid dopo aver gettato le basi per l'acquisto di Correa. Infatti pare che interessi molto Stefan Savic, calciatore esperto che già conosce la Serie A, avendo militato qualche anno fa nella Fiorentina.

Stefan Savic è un difensore classe 1991 che tra il 2012 e il 2015 ha vestito la maglia della Fiorentina, collezionando 84 presenze in campionato sempre con un rendimento soddisfacente.

Centrale dal fisico possente, forte di testa e nel gioco aereo, dal carattere grintoso, è dotato di buona personalità e sarebbe un'ottima spalla per Alessio Romagnoli. Stando al portale sportivo Transfermarkt, il 28enne montenegrino ha una valutazione che si aggira intorno ai 35 milioni di euro, ma il suo contratto con l'Atletico Madrid scadrà nel giugno del 2020, dunque il Milan potrebbe anche fare pressioni per ottenere uno sconto sul prezzo di partenza del cartellino.

Milan, la dirigenza lavora sul fronte cessioni

Il Milan ormai è davvero vicinissimo alla cessione di André Silva al Monaco, ma l'attaccante portoghese non sarà l'unico a lasciare la compagine rossonera in queste settimane. Infatti, come riporta La Gazzetta dello Sport, per accumulare il budget necessario per acquistare altri calciatori - soprattutto un difensore centrale - il club milanese sarebbe pronto a vendere ben cinque giocatori.

In questa fase, uno dei primi indiziati a lasciare il "Diavolo rossonero" è Suso. L'attaccante spagnolo piace molto alla Roma e insieme al Milan si sta cercando di trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti coinvolte nella trattativa. Inoltre verranno anche valutate eventuali offerte per Kessié e Cutrone, anche se verranno rispedite al mittente proposte economiche inferiori a 35-40 milioni di euro.

Infine l'arrivo di Theo Hernandez ha messo in bilico sia il futuro di Laxalt che quello di Rodriguez, dunque uno dei due potrebbe lasciare Milanello per circa 15 milioni di euro.