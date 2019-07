Mentre il ritiro pre-campionato è già iniziato a Milanello, i dirigenti del Milan sono al lavoro sul mercato dei trasferimenti per rafforzare la squadra da mettere a disposizione di Marco Giampaolo. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Jordan Veretout della Fiorentina rimane il primo obiettivo per il centrocampo. Il centrocampista francese, che si sta già allenando con la Fiorentina per la nuova stagione ma che ha richiesto un trasferimento, sta spingendo per un trasferimento a San Siro.

La stessa fonte aggiunge anche che i rossoneri non cercano solo rinforzi per la difesa e il centrocampo ma anche per l'attacco. Patrik Schick della Roma è ancora nella lista dei desideri del club, poiché è un giocatore molto apprezzato da Giampaolo, che ha lavorato con lui durante la sua permanenza alla Sampdoria.

Calciomercato Milan, rivelazioni sul futuro di Gianluigi Donnarumma

Zvonimir Boban, dirigente del Milan, ha parlato alla stampa dell'attuale finestra di mercato e della prossima stagione, dando anche un indizio vitale sul futuro del portiere italiano Gianluigi Donnarumma, il quale è stato ripetutamente accostato al Paris Saint Germain in queste caldissime giornate di mercato.

"Maldini ha detto che siamo felici di avere probabilmente il miglior portiere del mondo, sicuramente il miglior talento del mondo in quel ruolo, ma per il momento rimane, può cambiare ma non è detto che se ne andrà. "L'Atalanta a San Siro? Non ho sentito il sindaco, faremo delle riflessioni, terremo conto dei pensieri dei nostri tifosi, che hanno già sofferto del fatto di non poter andare in Europa League", dunque la decisione sarà del club ma anche dei fan.

"Giampaolo? Scelta condivisa con Maldini e il club. È uno dei pochi allenatori che ti fa capire chiaramente come vuole giocare, in ogni situazione. Una cosa che ultimamente è molto difficile da vedere, anche perché gli allenatori sono quasi i manager dei club. Giampaolo troverà la strada giusta, con i giocatori ma anche con il gioco."

André Silva pronto per Marco Giampaolo

L'attaccante del Milan, André Silva, ha insistito per ritornare in Serie A per il club dopo l'arrivo del nuovo allenatore Marco Giampaolo.

Il Nazionale portoghese è stato mandato in prestito al Siviglia la scorsa stagione. Tornato allo stadio San Siro in vista della nuova stagione, Silva ha fatto capire che sta cercando di far vedere al nuovo allenatore rossonero Giampaolo cosa è in grado di fare. "Mi sento molto bene," ha detto Silva a Milan TV dopo la prima sessione di allenamento del Diavolo. "Sono felice di tornare a Milanello e vedere di nuovo i miei compagni di squadra. Non vedo l'ora di incontrare l'allenatore e discutere le sue idee.