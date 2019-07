Sono giorni molto caldi in casa Juventus per quanto riguarda il Calciomercato. La dirigenza bianconera sta valutando di cedere alcuni giocatori importanti. Secondo quanto riporta la nota testata "Sky Sport", uno dei calciatori che a breve potrebbe lasciare il club bianconero è Joao Cancelo. Il talentuoso terzino portoghese, protagonista di una stagione piuttosto altalenante a Torino, è finito nel mirino del Manchester City. L'ex Inter è un vero e proprio pallino di Pep Guardiola e il club britannico sarebbe disposto a mettere sul piatto ben sessanta milioni di euro per garantirsi le sue prestazioni.

Pubblicità

Pubblicità

Su Cancelo è molto forte anche l'interesse del Bayern Monaco, che ha intenzione di rifondare la squadra dopo i dolorosi addii di Robben e Ribery, ma il City resta comunque in vantaggio in questa lotta di mercato. La Juventus sarebbe pronta a sostituire Cancelo con Trippier, terzino del Tottenham valutato circa trenta milioni di euro, o con Matteo Darmian, giocatore molto apprezzato da Fabio Paratici. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul calciomercato della Juventus.

Pubblicità

Mercato Juventus, sarebbero vicine tre cessioni eccellenti

Oltre a Joao Cancelo, potrebbe partire anche Gonzalo Higuain, tornato a Torino dopo il prestito al Chelsea. L'attaccante sudamericano ha un ottimo rapporto con Maurizio Sarri, ma non rientrerebbe nei piani del nuovo allenatore bianconero. Su di lui è fortissimo l'interesse della Roma. Nella Capitale potrebbe diventare il "nuovo Batistuta" e avrebbe la possibilità di tornare ai livelli degli anni precedenti (ricordiamo che a Napoli ha battuto il record di gol di Angelillo, mettendone a segno trentasei in un campionato).

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

In ogni caso, la sua partenza è quasi certa, dal momento che nelle gerarchie il "Pipita" parte certamente dietro Cristiano Ronaldo, assolutamente intoccabile. Higuain avrebbe già accettato la destinazione giallorossa, ma vorrebbe una buonuscita da parte della Juventus, a prescindere dalla situazione di Nicolò Zaniolo.

Il giocatore della Roma, infatti, è uno degli obiettivi principali della Juventus per rinforzare il centrocampo, tanto che nei giorni scorsi si era pensato ad un maxi scambio tra il club giallorosso e quello bianconero.

Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime ore. Un altro giocatore che potrebbe lasciare la Juventus in questa sessione estiva è Mario Mandzukic. L'attaccante croato è l'idolo dei tifosi bianconeri da anni, ma non sembra rientrare nei piani del tecnico Maurizio Sarri. Sull'ex giocatore del Bayern Monaco ci sarebbe il Borussia Dortmund. Per lui si tratterebbe di un ritorno in Bundesliga.