Secondo quanto riferito dalla Polonia il Milan sarebbe interessato a mettere sul piatto un'offerta per il difensore centrale dell'Arsenal Krystian Bielik. L'affidabile esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha affermato lunedì sera che la dirigenza rossonera avrebbe stabilito altri due obiettivi di mercato dopo aver ottenuto la firma di Ismael Bennacer dall'Empoli.

Possibile obiettivo Bielik

Uno di questi obiettivi è quello di portare in rossonero un difensore centrale e, vista la nuova strategia del club di ingaggiare giovani giocatori con un alto potenziale, il nome di Bielik non è una sorpresa.

Przeglad Sportowy afferma che il Milan avrebbe preso contatto con l'agente del giocatore - Cezary Kucharski - e che i colloqui sono in corso da un po'. Essi sono stati interrotti brevemente a causa delle diverse trattative in ballo per il Milan, ma ora le cose starebbero iniziando a scaldarsi di nuovo. Il giocatore stesso ha recentemente accennato che un'uscita dall'Arsenal potrebbe essere un'ipotesi. "Il mio futuro non è noto ma c'è una cosa che posso dire con certezza: non tornerò sicuramente nell'Under 23 dell'Arsenal", ha detto il nazionale Under 21 della Polonia.

"A questo punto non avrebbe senso. Se non avrò la possibilità di unirmi alla prima squadra in modo permanente, dovrò cercare altre soluzioni. "Mi sento come un giocatore anziano ora, quindi voglio giocare nella prima squadra". Si ritiene inoltre che Bielik abbia offerte dal campionato inglese, dall'Eredivisie e da altre squadre italiane. Da parte sua, l'Arsenal ha comunicato all'agente che preferirebbe lasciare il 21enne in prestito invece di una cessione a titolo definitivo.

L'ex giocatore della Legia Varsavia ha giocato in prestito al Charlton Athletic la scorsa stagione, aiutando il club a conquistare la promozione in Championship.

Calciomercato Milan, non si mollano Veretout e Lovren

Di Marzio riporta anche che dopo aver ingaggiato il centrocampista algerino Ismaël Bennacer, i rossoneri si stanno preparando per acquistare un difensore e un centrocampista. Il giornalista ha riferito la settimana scorsa che i milanesi hanno intenzione di stanziare un "budget importante" per l'acquisto di un difensore centrale questa estate, ed i nomi più caldi sarebbero quelli di Dejan Lovren del Liverpool e Matija Nastasic dello Schalke 04.

Sul fronte centrocampo, il nome di Jordan Veretout continua a essere presente. Il Milan sta inseguendo il centrocampista francese della Fiorentina da molto tempo, ma fatica a trovare un accordo con la Fiorentina. Secondo quanto riportato da 'Sport Mediaset' il centrocampista stesso è interessato ad unirsi al Milan e starebbe spingendo al fine di indossare la maglia rossonera. L'ultima offerta del club meneghino è di circa € 15 milioni più Lucas Biglia, ma la Fiorentina non appare convinta dall'offerta.