Gianluigi Donnarumma ha già iniziato la stagione a Milanello. È arrivato venerdì al centro sportivo rossonero per sottoporsi ai primi test fisici ed è già concentrato su un futuro che spera possa ancora avere tinte rossonere. Come appreso da Calciomercato.com, Donnarumma vuole rimanere a Milano e al momento, questa è la sua posizione. La decisione è stata presa in condivisione con la sua famiglia e che, come risulta, è già stata comunicata sia al club che all'agente Mino Raiola.

L'interesse del PSG è reale e concreto, ma il portiere non sta spingendo per un trasferimento nella capitale francese. La prima proposta formulata da Leonardo (20 milioni di euro più Areola) non è stata considerata soddisfacente e i parigini non hanno ancora formulato un'offerta migliore e potrebbero anche non farlo, motivo per cui il Milan potrebbe cercare di 'fare cassa' con altre vendite e trattenere Donnarumma.

Donnarumma pronto ad abbassarsi lo stipendio

Dopo aver dichiarato la sua intenzione di rimanere al Milan, al portiere Gianluigi Donnarumma è stato proposto un nuovo accordo con uno stipendio più basso.

Accordo che per ora non è stato trovato. Secondo La Gazzetta dello Sport il ventenne avrebbe comunicato direttamente al Management di Elliot la sua volontà di restare, tuttavia una delle condizioni sarebbe un nuovo contratto con i rossoneri. Il prodotto della Primavera rossonera dovrebbe ora firmare un nuovo contratto con uno stipendio forse più alto, ma spalmato su più anni. Secondo quanto riportato da 'Spaziomilan' il piano sarebbe quello di spalmare l'ingaggio di 'Gigio' su più anni, allungando il contratto del portiere fino al 2023 aumentando lo stipendio fino a 7.5 milioni di euro.

Dunque, il portiere rossonero potrebbe percepire almeno un milione di euro in più a stagione, ed il Milan inserirebbe una clausola di 70 milioni di euro valevole però solo per l'estero.

Calciomercato Milan, rossoneri pronti a cedere Castillejo

Secondo quanto riportato da 'calciomercato.com', rossoneri sono aperti a lasciare partire Samu Castillejo quest'estate. Lo spagnolo è arrivato ai rossoneri la scorsa estate dal Villarreal in un accordo che ha visto Carlos Bacca trasferirsi in Spagna.

Dal suo arrivo, il 24enne ha disputato 31 partite di campionato, di cui solo otto dall'inizio. Ha segnato quattro volte, mettendo a segno due assist. Il Milan è aperto a lasciare partire lo spagnolo al fine di poter sistemare il bilancio e Marco Giampaolo è dell'opinione che l'ala non si inserirà nel suo sistema di gioco. Un incontro di ieri ha coinvolto l'agente di Castillejo e i rossoneri ed è stato raggiunto un accordo reciproco sulla situazione del giocatore che partirà se arriveranno le offerte giuste.

Il Siviglia è interessato al giocatore, mentre l'interesse di Villarreal e Valencia è ormai svanito nelle ultime settimane. Il Milan vuole un'offerta di non meno di 20 milioni di euro per il giocatore che è arrivato nel club per un compenso che ammontava a 34,6 milioni di euro.